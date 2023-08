OM – Panathinaïkos : Le onze de Marcelino avec des choix forts !

L’Olympique de Marseille reçoit le Panathinaïkos pour le compte du 3e tour préliminaire retour de Ligue des Champions. Voici le onze composé par Marcelino pour cette rencontre !

Ce n’est pas le moment de faire tourner dans ce match capital, malgré un calendrier chargé. Pau Lopez est titulaire dans les buts avec une défense à 4 : Clauss à droite, Gigot et Mbemba préféré à Balerdi en charnière et Renan Lodi à gauche. Un duo Rongier / Veretout est au milieu derrière un trio composé de Sarr (annoncé malade) à droite, Ndiaye dans l’axe et Ounahi à gauche. Aubameyang est en pointe et donc Vitinha sur le banc ! Mattéo Guendouzi. Harit n’est toujours pas prêt à 100% pour être titulaire.

Sarr bien là, Vitinha sur le banc

Lopez

Clauss – Gigot – Mbemba – Lodi

Rongier – Veretout

Sarr Ndiaye Ounahi

Aubameyang

Déclarations d’avant-match

« Je pense que c’est impossible d’avoir tout le monde à 100% au niveau physique en un mois. On ne sait pas faire et je ne sais pas quelle est la solution. Il est normal que certains joueurs soient fatigués lorsqu’on joue tous les trois jours, a expliqué Marcelino en conférence de presse. On n’est pas encore à 100%, mais tout au long de la saison, on va traverser ce genre de période où l’on sera parfois moins bien. Le plus important c’est d’être positif pour le match de demain. »

On a envie d’avoir le ballon — Veretout

« Avec le coach, on a un dialogue, on a vu nos matches à la vidéo, on a vu ce qu’i n’avait pas marché et ce qu’il fallait corriger, on travaille bien pour corriger ces erreurs. On a beau faire plein de schémas tactiques, précise Veretout, le plus important, c’est ce que tu mets sur le terrain, cette hargne. On a bien travaillé cette semaine pour corriger le tir. On a envie d’avoir le ballon, ça fait un mois qu’on travaille ensemble, ça prend du temps aussi. On va travailler pour progresser et améliorer notre football. »