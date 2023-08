Mercato OM : La mise au point de Veretout !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la réception du Panathiaikos, Jordan Veretout s’est présenté dans la salle de presse au stade Vélodrome afin de répondre au questions des journalistes. Le milieu de terrain a été interrogé sur son avenir…

Annoncé dans le viseur du Milan AC, Veretout a été clair, il est 100% concerné par la saison et il n’y a pas de mercato cet été le concernant.

A lire : Mercato OM : Un gros club prêt à se jeter sur Veretout ?

Pour ma question, il n’y a pas de mercato

« C’est bien d’avoir de la concurrence, c’est bien pour nous, ça nous permet d’élever notre niveau, parce qu’on veut jouer tous les matches. C’est une concurrence saine. On travaille unis, ensemble, ça doit être la force de l’OM cette saison. (…) Je suis très content d’être ici, le plus grand club français. Pour ma question, il n’y a pas de mercato. C’est au club de voir. Mais je pense que tous les joueurs ici sont concernés. On est tous unis, tous ensemble. Demain ce sera dur mais on va le faire. »