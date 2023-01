OM : Papin pointe du doigt ce qui manque à Bamba Dieng !

Recruté par Pablo Longoria pour faire le lien entre la direction et les joueurs, Jean Pierre Papin a accordé une interview à la Provence, il évoque nottament le cas Bamba Dieng.

Dans un long entretien accordé à la Provence, Jean Pierre Papin balaye plusieurs thèmes dont celui de Bamba Dieng. Pour lui, l’attaquant sénégalais a juste besoin d’un déclic, de moins se précipiter devant le but…

Bamba, il n’a pas 50000 points faibles, il a juste besoin d’un déclic

« Dieng ? Je ne l’ai pas suffisamment vu jouer pour avoir une opinion. Mais je vois ce dont il est capable à l’entraînement, il va très vite, il garde bien le ballon. Il lui manque de marquer des buts pour passer un cap. Je pense qu’il est frustré de ne pas pouvoir marquer, même s’il se procure des occasions. On a tous connu ça quand on était joueur. (…) L’OM a des supporters passionnés, mais aussi connaisseurs. Et ici, à partir du moment où tu mouilles le maillot, on te pardonne beaucoup. Quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Il faut travailler sur ses faiblesses pour les corriger. Mais pour revenir à Bamba, il n’a pas 50000 points faibles, il a juste besoin d’un déclic, de marquer un ou deux buts. Il sait faire, je pense qu’il se précipite trop car il voudrait marquer ce but mais il n’y arrive pas. » Jean Pierre Papin – source : La Provence (18/01/2023)

Bamba Dieng a vécu un été très mouvementé. L’international sénégalais avait peu de temps de jeu avec Tudor et semblait sur le départ. Finalement ces dernières semaines, les rapports semblent s’être inversés. D’après les dires de son ancien coach à Diambars, Bruno Rohart, l’OM cherche maintenant à prolonger le joueur qui serait en position de force.

« Je sais que c’est un garçon fiable et très sérieux. La preuve en est que l’OM est en train de changer son fusil d’épaule. Ils se sont rendu compte d’avoir fait une erreur. Maintenant, l’Olympique de Marseille va tout faire pour le prolonger. Leurs rapports de force sont en train de s’inverser. C’est lui qui a maintenant les choses en main. C’est à lui de prendre les décisions qu’ils estiment meilleures » Bruno Rohart – Source : Wiwsport.com (13/01/23)

Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser plus que la première partie de saison

« Gigot n’est pas encore disponible, sa commotion n’est pas remise. Clauss non plus. Payet était absent de l’entraînement. Il y avait 14/15 joueurs aujourd’hui. Ruben Blanco, c’est un gardien qui m’a fait bonne impression. Il jouera samedi. Ben Seghir ne va pas commencer ce match. Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser plus que la première partie de saison parce qu’il est très fort. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (05/01/2023)