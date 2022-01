OM : Papin répond à Sampaoli sur Milik !

En conférence de presse, Jorge Sampaoli n’a pas été tendre avec Arek Milik. L’attaquant polonais déçoit depuis plusieurs semaines… Jean-Pierre Papin donne son analyse dans un entretien accordé à L’Equipe.

« Milik en difficulté? C’est un tout. Dans la surface, il manque un petit quelque chose… Nous ne sommes pas toujours dans le bon tempo pour lui donner le ballon ou lui pour le réceptionner. Milik doit travailler pour ne pas se faire surpasser par les défenseurs. Le problème n’est pas dans la finition mais dans son positionnement pour se créer des occasions », a balancé Jorge Sampaoli en conférence de presse ce jeudi.

L’OM ne devrait jouer que pour Milik — Papin

Cette déclaration a forcément fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce samedi à quelques heures du match face à Lens, le journal L’Equipe a donné la parole à Jean-Pierre Papin qui a également connu des débuts compliqués à Marseille. La légende de l’Olympique de Marseille ne remet pas en cause les qualités de l’attaquant polonais mais plutôt la tactique qui n’est pas appropriée…

« Quand on évolue avec ce type d’attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l’OM ne devrait jouer que pour lui. Le bémol, en ce moment, c’est que le jeu se base sur de la possession parfois à l’excès. Le ballon va d’un côté puis il revient dans l’axe, repart de l’autre côté et revient de nouveau. C’est beaucoup plus facile pour les défenses à gérer : elles reculent, resserrent les lignes. Et Milik se retrouve régulièrement dos au but ou face à deux adversaires. Le problème est donc plus global? En début de saison, quand les Marseillais jouaient vraiment à trois derrière, il y avait beaucoup plus de risques offensifs, des combinaisons sur les côtés. Ces derniers temps, il y a de moins en moins de jeu sur les côtés ou alors ça ne va jamais au bout, les centres sont plus rares ou ils n’arrivent pas. C’est la différence entre les attaques rapides et les attaques placées. Et Milik est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi » Jean-Pierre Papin – Source : L’Equipe (22/01/22)