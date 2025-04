OM : Pari réussi pour Roberto De Zerbi dixit Di Meco !

D’après la réaction des joueurs de l’OM face au TFC ce dimanche, c’est un pari réussi pour Roberto De Zerbi selon les dires d’Eric Di Meco !

Ce dimanche l’OM a réussi à se remettre à l’endroit face à Toulouse avec une victoire importante après une période difficile. Roberto De Zerbi a serré la vis ces derniers jours et a tenté de piquer ses joueurs. Pour Eric Di Meco, il s’agit d’un pari réussi pour le coach italien !

“Les têtes ont été remises à l’endroit. On n’a rien vu de différent hormis l’état d’esprit. Les mecs galopaient, ils se sont bougés. Ils sont allés chercher cette victoire au mental. Il fallait un électrochoc”, a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille sur RMC.

Cette deuxième place qu’on mérite, et qui nous appartient !

Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse (3-2), Valentin Rongier s’est présenté en zone mixte pour livrer son analyse. Le milieu de terrain a souligné l’importance des trois points, tout en insistant sur la mentalité affichée par le groupe marseillais.

Pour Rongier, cette rencontre a marqué un tournant dans l’attitude de l’équipe. « L’état d’esprit était là, c’est celui-là que l’on doit afficher à chaque match. C’est un peu malheureux, mais c’est aussi grâce à cette semaine qu’on a eu cette mentalité que l’on avait auparavant, mais qu’on avait perdu ces derniers temps. Si on veut rester à cette deuxième place qu’on mérite, et qui nous appartient, on doit rester concentré comme ce soir », a déclaré le capitaine marseillais.

Conscient du contexte particulier autour du club ces derniers jours, Rongier a mis en avant le rôle des cadres dans la gestion du vestiaire. « Cela fait six ans que je suis là, je connais cet environnement. C’est à nous les anciens, de parler aux plus jeunes qui ne soupçonnent pas forcément tout ce qu’il y a autour du club. Cette semaine on s’est beaucoup parlé, les cadres devaient réguler l’état d’esprit des troupes. S’il y avait eu une cassure entre le coach et les joueurs, pensez-vous qu’on aurait tout donné ce soir, de la première à la dernière minute ? »