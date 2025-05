OM : Partenariat en vue entre l’OM et le FC Martigues ?

L’Olympique de Marseille et le FC Martigues pourraient officialiser prochainement une collaboration visant à renforcer les passerelles entre les deux clubs. Alors que Martigues vient tout juste d’être relégué en National 1 après une saison difficile en Ligue 2, ce partenariat permettrait à l’OM de prêter certains de ses jeunes joueurs afin qu’ils acquièrent du temps de jeu au niveau professionnel.

Relégué sportivement en N1, le FC Martigues pourrait devenir une base de développement pour les jeunes talents marseillais. Un partenariat avec l’OM est à l’étude, mais serait cependant conditionné par les décisions à venir de la DNCG concernant le club martégal.

“On veut mettre ça en place !”

Djamal Mohamed, directeur sportif du FC Martigues, a évoqué en conférence de presse ce possible partenariat en évoquant ses bonnes relations avec Medhi Benatia et le bon support que le FC Martigues pouvait être pour l’OM :

“Avec Medhi Benatia, on s’entend, on s’appelle, on veut mettre ça en place. Quoi qu’il arrive, Martigues peut pas rivaliser avec l’OM, ça c’est sûr et certain, mais par contre on peut être un bon support pour l’OM, on peut jouer le rôle du petit frère. On le voit bien les jeunes de Marseille qui signent professionnels et qui stagnent en N3 et c’est pas le but de la politique sportive de Medhi Benatia. Aujourd’hui, Medhi, il veut me prêter des joueurs, des joueurs à fort potentiel qui estiment eux-mêmes qu’ils peuvent pas jouer pour l’instant en Ligue 1 et que la N3 c’est trop bas pour eux, donc faut trouver ce juste milieu pour ces jeunes joueurs. Donc on a des discussions, des échanges, je pense qu’on va se poser. (…)

La politique qu’il veut mettre en place avec Pablo Longoria, c’est de trouver des clubs pas satellites, voilà, mais de travailler avec des clubs autour, de leur prêter leurs bons jeunes et pour que leurs bons jeunes viennent ici s’exprimer et après repartir à l’OM. Je vous cache pas j’ai des noms. Après, maintenant, c’est de savoir dans quelle division on va être, j’ai des noms pour la Nationale j’ai des noms aussi pour la Ligue 2 donc il y aura un timing. Après, je pense que le coach De Zerbi, il aura son mot à dire aussi, est-ce qu’il veut démarrer avec ces jeunes-là, l’OM je pense qu’ils vont faire aussi là Youth League, il y a plein de paramètres qui vont entrer, mais les discussions vont être là. “

👀 Après l’échec de l’été dernier pour prêter des joueurs, l’OM et le FC Martigues vont confirmer leur partenariat prochainement. ✅ Les jeunes pousses olympiens pourraient aller chercher du temps de jeu non loin du club marseillais. 🎥 Djamal Mohamed, DS du FC Martigues. pic.twitter.com/dDicPMpBwV — LePetitOM (@LePetitOM) May 23, 2025

En attendant les décisions de la DNCG, ce partenariat pourrait offrir aux jeunes du centre de formation de l’OM une véritable opportunité d’évoluer à un niveau supérieur à celui de la réserve, limitée à la N3. Reste désormais à observer concrètement comment cette collaboration va se structurer et quels profils marseillais pourraient en bénéficier dès la saison prochaine.

Affaire à suivre…

