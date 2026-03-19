OM : Pas de bonne surprise pour Pavard…

À quelques heures de l’annonce de la liste, Didier Deschamps s’apprête à dévoiler son groupe pour les matches face au Brésil et à la Colombie. Une sélection élargie est attendue, avec plusieurs incertitudes, notamment en défense où la situation de Benjamin Pavard ne devrait pas évoluer positivement…

Une liste élargie avant la Coupe du Monde

A lire aussi : Mercato OM : une opportunité à saisir du côté de la Juventus ?

Ce jeudi à 14 heures, Didier Deschamps dévoilera sa dernière liste avant la Coupe du Monde (11 juin – 19 juillet). Le sélectionneur des Bleus, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, doit trancher dans un contexte marqué par plusieurs blessures et incertitudes de forme.

Selon les informations de L’Équipe, entre 25 et 26 joueurs devraient être convoqués pour affronter le Brésil (26 mars) et la Colombie (29 mars). Une fenêtre internationale stratégique, considérée comme un ultime test avant la compétition mondiale. Les cadres habituels comme Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot ou Kylian Mbappé sont attendus sans surprise. Mais certaines positions restent ouvertes, notamment chez les gardiens et en défense.

Benjamin Pavard fragilisé, concurrence accrue

En défense, la hiérarchie pourrait évoluer. Toujours selon L’Équipe, Pierre Kalulu pourrait être appelé pour compenser l’absence de Jules Koundé, tandis que Malo Gusto devrait en profiter pour gagner du temps de jeu.

Dans ce contexte, la situation de Benjamin Pavard, défenseur de l’Olympique de Marseille, apparaît fragilisée. Moins en vue cette saison, il ne semble pas faire partie des priorités actuelles du sélectionneur.

En attaque, la blessure de Bradley Barcola redistribue les cartes. Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, buteur récemment avec Tottenham, sont bien placés pour en bénéficier. De son côté, Hugo Ekitike, performant avec Liverpool, pourrait intégrer cette liste élargie.

Enfin, plusieurs profils offensifs restent en balance pour les dernières places : Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Maghnes Akliouche ou encore Jean-Philippe Mateta.

La réponse officielle interviendra à 14 heures, lors de l’annonce de Didier Deschamps, avec en ligne de mire la préparation finale des Bleus avant le Mondial.