Mercato OM : Vers le départ d’un habituel titulaire de Tudor dans les prochains jours ?

Eliminé de la Coupe d’Europe, l’OM va avoir moins de matches à jouer lors de cette seconde partie de saison. Le mercato hivernal de Pablo Longoria pourrait être une nouvelle fois agité…

Pablo Longoria a déjà bouclé le prêt avec OA de Luis Suarez à Alméria, Gerson espère toujours repartir à Flamengo. De plus, Tudor va devoir faire sans Amine Harit blessé et opéré du genou et donc absent jusqu’à la fin de la saison. Un autre départ pourrait intervenir en défense. En effet, selon l’After Foot sur RMC, Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM dans les prochaines heures. Le joueur de 23 ans était déjà proche de rejoindre Bologne l’été dernier, un joli chèque pourrait convaincre la direction olympienne. Pour rappel, Balerdi est un titulaire indiscutable dans le onze de Tudor, il a joué les 15 matches de Ligue 1 et les 6 de Ligue des Champions.

Balerdi rapidement transféré ?

Leonardo Balerdi, auteur d’un bon match contre les gones, était monté au créneau pour défendre son coach après la rencontre en zone mixte.

« Oui, on est tous ensemble avec le coach, le staff et le président. On est aussi avec les supporters. Je pense que lors du dernier match on a fait de très bonnes choses. Je pense que quelques petits détails ont manqué. Mais aujourd’hui on a été bons sur les petits détails. » Leonardo Balerdi – Zone mixte – 06/11/2022

On mérite ça! Il faut continuer tous ensamblé 🦾🧠🫀 pic.twitter.com/15HwntHclk — Leo Balerdi ⚡️ (@leoobalerdi5) November 7, 2022

