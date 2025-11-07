OM : Pas de surprise pour O’Riley et Hojbjerg !

Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a officialisé sa liste pour les deux dernières rencontres de qualification à la Coupe du monde 2026. Parmi les 26 joueurs retenus, deux éléments de l’Olympique de Marseille figurent en bonne place : Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley. Les deux milieux de terrain, auteurs d’une première partie de saison remarquée sous les ordres de Roberto De Zerbi, représenteront les couleurs marseillaises sur la scène internationale.

Deux Marseillais au cœur du projet danois

A lire : Ligue des champions : Pourquoi l’OM conserve encore toutes ses chances de qualification

Arrivé cet été à l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg retrouve sa sélection nationale avec un rôle central au milieu de terrain. L’ancien joueur de Tottenham, cadre des Rød-Hvide, demeure un élément clé de la transition danoise entre récupération et relance. À ses côtés, Matt O’Riley, excellent depuis le début de saison en Ligue 1, confirme sa progression fulgurante. Le jeune joueur de 23 ans, qui avait déjà honoré plusieurs sélections en 2024, s’impose peu à peu comme une option crédible pour accompagner Hojbjerg dans l’entrejeu.

🇩🇰 DANMARK 🇩🇰 Brian Riemer har udtaget 24 spillere til Herrelandsholdet til de to afgørende kampe mod Belarus i Parken og Skotland på udebane 💪#ForDanmark pic.twitter.com/HNHfD0RhAD — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 4, 2025

Le sélectionneur Brian Riemer mise sur la stabilité et l’expérience pour boucler une phase de qualification réussie. « Ces deux derniers matchs sont cruciaux, nous avons besoin de joueurs capables d’apporter équilibre et intensité. Hojbjerg et O’Riley remplissent parfaitement ce rôle », a-t-il expliqué lors de l’annonce de sa liste.

Dernière ligne droite pour le Danemark



En tête du groupe C avec 10 points, à égalité avec l’Écosse, le Danemark joue sa qualification directe pour le Mondial 2026. Les partenaires de Kasper Schmeichel affronteront la Biélorussie le 15 novembre (20h45), avant un déplacement décisif à Glasgow le 18 novembre. Le vainqueur du duel entre Danois et Écossais pourrait décrocher le billet direct pour la phase finale, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour Hojbjerg et O’Riley, cette convocation confirme leur poids grandissant dans la sélection danoise et illustre le bon travail collectif réalisé à Marseille depuis le début de saison. Un motif de fierté pour le club phocéen, qui voit deux de ses milieux de terrain participer activement à la quête mondiale de leur pays.