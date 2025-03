OM: Pas loin d’en venir aux mains, larmes… Eyraud raconte ses souvenirs !

Ancien président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a vécu des années marquantes à la tête du club phocéen. Dans un entretien accordé à Carré, il a partagé ses souvenirs les plus intenses, notamment lors du parcours européen de l’OM en 2018.

« L’OM, c’est dans les veines… Il y a eu tellement de bons moments, Leipzig, j’en ai encore la chair de poule ! Un scénario incroyable avec un public en fusion ! » a confié Eyraud, faisant référence au quart de finale retour de la Ligue Europa remporté par Marseille (5-2) face au RB Leipzig.

L’ancien dirigeant est également revenu sur la demi-finale face à Salzbourg, un match éprouvant sur et en dehors du terrain : « Mais avant Salzbourg, ce n’était pas triste non plus. Ils nous avaient mis en bas de la tribune. On était coincé entre des supporters autrichiens qui n’étaient pas très agréables. On n’a pas été loin d’en venir aux mains d’ailleurs. Je suis ressorti en larmes. Pas parce que j’aurais voulu en venir aux mains, mais parce que l’émotion extraordinaire du sport, la puissance du sport en tant que fabrique d’émotion est incomparable. »

Malgré les difficultés liées à son poste, Jacques-Henri Eyraud retient avant tout la passion et l’intensité qui entourent l’OM. Son passage restera marqué par cette aventure en Ligue Europa qui a conduit le club jusqu’en finale contre l’Atlético de Madrid.