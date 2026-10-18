OM : ce spécialiste pointe les failles qui rendent les coups de pied arrêtés si coûteux

L’OM continue de payer ses difficultés sur coups de pied arrêtés. Les Marseillais ont déjà encaissé quatre buts sur 33 corners concédés cette saison. Après le but subi contre l’Olympiakos, Pascal Grosbois a détaillé les failles observées. Le spécialiste met notamment en avant les duels, la concentration et la coordination défensive.

Quatre buts encaissés sur 33 corners concédés

Les ajustements du staff n’ont pas encore permis de corriger la vulnérabilité marseillaise. L’OM a de nouveau été puni sur corner jeudi soir face à l’Olympiakos, alors que ses difficultés sont également visibles dans l’utilisation de ses propres coups de pied arrêtés. L’équipe ne parvient pas davantage à se montrer dangereuse dans ce domaine offensif.

Grosbois pointe un manque de concentration et de détermination

Dans des propos rapportés par La Provence, Pascal Grosbois estime que plusieurs facteurs se combinent dans les erreurs de l’OM. Il insiste d’abord sur la nécessité de gagner les premiers duels et de rester attentif dans les phases défensives.

« Manque de concentration, détermination, confiance… c’est un mélange de tout cela. » « Il faut d’abord être hyper présent dans les duels, ne pas tomber facilement comme Abdelli par exemple, qui joue la faute. Il faut être vigilant, très prompt, coordonner les marquages. C’est une addition de tout cela. » « Quatre joueurs en zone, et autant chargés de couper l’élan des adversaires. Par contre, le premier rideau doit être irréprochable, personne ne doit arriver lancé comme Hezze devant Aguerd, ou celui qui s’est défait trop facilement d’Abdelli. Cela témoigne d’une certaine forme de naïveté. »

Le premier rideau défensif au cœur des erreurs

Pour le technicien, le problème ne se limite donc pas au placement des joueurs. Même avec quatre éléments en zone et d’autres chargés de gêner les courses adverses, la première intervention doit être maîtrisée. Les situations citées autour de Hezze, d’Aguerd et d’Abdelli illustrent, selon lui, des duels mal négociés et des adversaires lancés qui parviennent à se libérer trop facilement.

L’OM reste aussi inefficace offensivement

Cette fragilité défensive s’accompagne d’un manque d’impact sur les coups de pied arrêtés offensifs. Alors que quatre buts ont déjà été concédés sur corner cette saison, les Marseillais ne parviennent pas encore à convertir leurs propres situations en occasions suffisamment dangereuses.

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