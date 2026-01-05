OM : Pavard, ça devient inquiétant… les notes !

L’OM s’est incliné 0-2 face au FC Nantes ce dimanche dans un stade Vélodrome peu habitué à ce genre de prestation. Malgré deux cartons rouges, les Marseillais peuvent surtout regretter leur manque d’intensité. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre disputée à Marseille.

L’OM a bien entamé la rencontre au Vélodrome en confisquant le ballon et en se montrant rapidement dangereux, notamment sur une tête d’Aubameyang sans puissance. Nantes a pourtant été le premier à se créer des situations, avec un but refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR, puis plusieurs alertes dans la surface marseillaise. Le tournant du match intervient à la 26e minute, lorsque Arthur Vermeeren est exclu directement pour une semelle dangereuse sur Anthony Lopes, laissant l’OM à dix. En infériorité numérique, Marseille concède l’ouverture du score à la 31e minute : après une frappe d’Abline repoussée par Rulli, Fabien Centonze suit et marque de près. Malgré ce coup dur, les Marseillais tentent de réagir avant la pause, sans parvenir à égaliser. À la mi-temps, Nantes mène 1-0 face à un OM dominateur mais déjà pénalisé par son indiscipline.

Deux carton rouge et un gros manque d’intensité et de rythme !

Au retour des vestiaires, l’OM essaie de maintenir la possession et se procure quelques frappes lointaines, mais le match bascule définitivement à l’heure de jeu. Déjà averti, Bilal Nadir est exclu à la 56e minute pour une faute en contre-attaque, laissant Marseille à neuf contre onze. Nantes gère alors le tempo, procède en contres et se montre de plus en plus dangereux, obligeant Rulli à plusieurs interventions. Entré en jeu peu après l’heure de jeu, Rémy Cabella, de retour en Ligue 1, apporte du liant au milieu nantais. À la 86e minute, Abline obtient un penalty après une faute de Pavard, transformé par Cabella pour faire le break. Réduits à neuf, les Marseillais ne parviennent pas à inverser la tendance et s’inclinent 2-0, manquant l’occasion de creuser l’écart sur le podium.

La note de Benjamin Pavard : 2 / 10

0-2 pour Nantes… le stade est désabusé et le parcage nantais chante ! #OMFCN pic.twitter.com/n3MUKveoHK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 4, 2026

Son appréciation

Benjamin Pavard a livré une prestation médiocre face à Nantes. Souvent en difficulté dans le duel, il n’est jamais réellement parvenu à contenir Abline, régulièrement dangereux sur son côté. Trop permissif sur l’action de l’ouverture du score, il a laissé trop d’espace à son vis-à-vis et a globalement souffert dans les phases défensives. S’il s’est montré propre dans ses relances et parfois entreprenant lorsqu’il était très haut sur le terrain, son apport offensif est resté limité. Sa prestation est surtout ternie par le penalty concédé en fin de rencontre, symbole d’un match où il n’a pas dégagé la maîtrise attendue à ce poste.

Les notes des médias