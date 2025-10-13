OM : Pavard, cela n’arrange pas De Zerbi !

Alors que la trêve internationale s’annonçait plutôt calme du côté de la Commanderie, l’Olympique de Marseille a vu l’un de ses cadres rejoindre finalement les Bleus. Non retenu initialement par Didier Deschamps, Benjamin Pavard a été rappelé en urgence après la blessure d’Ibrahima Konaté, touché au quadriceps. Une situation qui fait grincer des dents du côté de Roberto De Zerbi, peu satisfait de ce contretemps.

Pavard appelé, une mauvaise surprise pour le staff

D’après les informations de La Provence, l’entraîneur marseillais aurait préféré que son défenseur reste à Marseille pour continuer à travailler avec le staff. « De Zerbi aurait aimé conserver Pavard à la Commanderie afin de poursuivre le travail tactique entamé en début de trêve », précise le quotidien régional.

Le technicien italien comptait sur cette coupure internationale pour renforcer les automatismes défensifs d’un OM en pleine reconstruction. L’absence de Pavard, même temporaire, vient donc perturber ce programme.

Un déplacement à risque… pour pas grand-chose ?

Le latéral droit ou défenseur central à l’OM, a pris la direction de l’Islande avec la sélection française. Mais selon plusieurs sources, son voyage pourrait s’avérer inutile. Pavard ne devrait pas être aligné face aux Nordiques, le staff tricolore comptant simplement sur lui comme solution de remplacement. « L’aller-retour devrait se faire à blanc », écrit La Provence.

Un scénario frustrant pour De Zerbi, qui voit l’un de ses piliers effectuer un déplacement long et fatigant sans véritable bénéfice sportif. D’autant que l’Italien aurait souhaité poursuivre son travail d’ajustement défensif autour de Pavard, pièce maîtresse du système marseillais depuis son arrivée.

Malgré tout, le défenseur aura tout de même eu le temps de participer à plusieurs séances avec le staff olympien avant son départ. Un léger répit avant de reprendre le chemin de la sélection, dans une période où l’OM espérait avant tout sérénité et continuité dans le travail.