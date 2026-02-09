OM : Pavard, complétement noyé… les notes !

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a livré un Classique à sens unique pour écraser l’Olympique de Marseille (5-0) et reprendre la tête de la Ligue 1. Dominants collectivement et cliniques offensivement, les Parisiens ont infligé une humiliation à des Marseillais dépassés. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre disputée à Paris.

Dès le coup d’envoi, Paris impose un pressing haut et confisque le ballon, étouffant toute tentative marseillaise de construction. Les premières alertes se multiplient et l’ouverture du score intervient rapidement, quand Ousmane Dembélé conclut une action limpide initiée sur l’aile gauche. L’OM tente de réagir par quelques incursions, mais Safonov veille et la défense parisienne reste sereine. Au fil des minutes, les décalages parisiens font exploser le bloc olympien, incapable de suivre les appels et les permutations. Juste avant la pause, Dembélé s’offre un numéro de soliste et double la mise, symbolisant la supériorité technique et rythmique des Franciliens. À la mi-temps, le PSG mène logiquement 2-0 après une période à sens unique.

Paris au niveau, l’OM pas du tout…

Au retour des vestiaires, Marseille tente un pressing plus haut, vite puni par les projections rapides parisiennes. Un but contre son camp de Medina, puis une volée splendide de Khvicha Kvaratskhelia, font basculer le match dans la correction. Paris déroule alors son football, monopolise le ballon et fait tourner son effectif sans perdre en intensité. Entré en jeu, Lee Kang-in participe à la fête en inscrivant le cinquième but, scellant un succès historique. Les dernières minutes confirment l’impuissance marseillaise face à des Parisiens toujours dangereux. Au coup de sifflet final, le PSG signe sa plus large victoire à domicile contre l’OM et envoie un message fort à la concurrence.

La note de Benjamin Pavard : 1.5 / 10

Son appréciation

De retour dans le onze, le défenseur marseillais a vécu une soirée très compliquée dans une arrière-garde constamment sous pression. Fautif sur l’ouverture du score en abandonnant sa zone, il a ensuite peiné à retrouver de la sérénité malgré quelques interventions pour colmater les brèches. Son repositionnement au poste de latéral droit en seconde période a accentué ses difficultés, avec de nombreux duels perdus et des accélérations parisiennes mal contenues. Souvent en retard dans le timing et trop loin du porteur, il n’a jamais réussi à stabiliser son couloir. Remplacé dès la 62e minute par Abdelli, Pavard a symbolisé les limites d’un OM dépassé dans ce Classique.

