OM Actualités

OM : Pavard doit être un taulier !

Par Rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le défenseur, arrivé à Marseille avec beaucoup d’espoir, sera observé de très près après une série d’erreurs avant la trêve. L’OM compte sur lui pour redresser sa défense malgré les absents.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard vit des débuts très contrastés. Si son impact a été très positif durant les premières rencontres, notamment avec un but contre Lorient, les choses se sont compliquées avant la trêve. L’OM “attend de pied ferme” son défenseur, conscient qu’il est aujourd’hui l’un des maillons essentiels de l’arrière-garde.

 

Les dernières semaines ont été délicates pour Pavard. Lors du match à Lens, il a été impliqué sur les deux buts adverses, et sa prise de responsabilité ne s’est pas limitée au terrain. Il a d’ailleurs présenté des excuses publiques : “J’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité.” Une confession qui montre à quel point la pression pèse sur lui, d’autant que ses performances étaient très attendues.

 

 

La confiance de De Zerbi et du vestiaire

 

Malgré les difficultés, l’entraîneur Roberto De Zerbi ne se détourne pas de Pavard. Il reconnaît sa sensibilité : “C’est un joueur sensible et il a souffert à cause de ces épisodes malheureux.” Pour le coach, Pavard a déjà joué à un très haut niveau, et son arrivée à Marseille n’est pas un hasard : “Il a voulu venir ici, il a fait des efforts sur son salaire. Il a l’affection et la confiance de tous.”

Du côté des coéquipiers, l’appui est également là. Geoffrey Kondogbia, par exemple, défend publiquement son ami : “Je le vois serein … comme lui et le reste du groupe, on est content de lui.” De plus, avec de nombreux défenseurs absents (Aguerd, Medina, Murillo), Pavard est plus que jamais appelé à jouer un rôle majeur dans les matchs à venir, notamment à l’Allianz Riviera.

Pour l’OM, Pavard représente un pari : celui de la constance, de la stabilité et d’une défense plus fiable. Malgré les erreurs, le club montre qu’il croit toujours en lui. Si “l’état de grâce” est terminé, le joueur reste au centre des espoirs marseillais pour les prochaines échéances.

 

