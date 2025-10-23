OM : Pavard, moins inspiré !

L’OM s’est incliné 2-1 face au Sporting en Ligue des Champions. Une défaite frustrante car les marseillais dominaient la rencontre avant le carton rouge. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse du Sporting Portugal après une rencontre renversante. Pourtant, les hommes de Roberto De Zerbi avaient parfaitement entamé le match, ouvrant le score grâce à Igor Paixão après un contre éclatant initié par Pierre-Emerick Aubameyang. Les Phocéens dominaient alors le jeu, bien organisés et dangereux en transition, mais tout a basculé avant la pause avec l’expulsion d’Emerson Palmieri pour un second avertissement. Malgré quelques parades décisives de Geronimo Rulli, l’OM est rentré aux vestiaires avec un mince avantage, difficile à préserver.
Réduits à dix, les Marseillais ont logiquement reculé, concédant la possession et subissant la pression lisboète. En seconde période, le Sporting a su profiter de sa supériorité numérique pour inverser la tendance. Les entrées de Geny Catamo et Alisson Santos ont dynamisé l’attaque portugaise, le premier égalisant avant que le second ne scelle la victoire d’un tir puissant dévié par Benjamin Pavard. L’OM, courageux mais trop esseulé devant, n’a jamais réussi à se remettre dans le match, malgré l’activité d’Aubameyang. Les Lisboètes, plus frais et plus incisifs, ont logiquement pris le dessus jusqu’au coup de sifflet final. Cette défaite (2-1) laisse un goût amer aux Marseillais, passés tout près d’un exploit avant de s’effondrer physiquement et numériquement.
A lire aussi : Daniel Riolo charge De Zerbi après la défaite de l’OM à Lisbonne
La note d’e Benjamin Pavard : 3.5 / 10
La superbe frappe de Paixao !
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 22, 2025
Son appréciation
Solide et appliqué en axial droit d’une défense à trois, Pavard a d’abord livré une première période sérieuse, bien aidé par sa bonne entente avec Weah. Présent dans les duels et juste dans ses relances, il a longtemps rassuré l’arrière-garde marseillaise. Mais sa seconde période a viré au cauchemar : mal aligné sur l’égalisation de Catamo (69e), puis malheureux en déviant la frappe de Santos (86e) dans son propre but. Un match frustrant, entre rigueur et malchance.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|4/10
|
Dans la défense centrale à trois, il a occupé le poste d’axial droit et il a été le plus fiable en première période. Il a su verrouiller les espaces et bien combiner avec son piston, Timothy Weah. Mais il a été plus en difficulté ensuite et a d’ailleurs été impliqué sur les deux buts portugais : il a couvert sur l’égalisation de Catamo (69e) avant de dévier la frappe de Santos (86e).
|Note de La Provence
|4/10
|
Une première période solide avant une seconde cauchemardesque. Mal aligné, il couvre Catamo d’un rien sur l’égalisation du Sporting avant de tromper Rulli en détournant, involontairement, la frappe de Santos.
|Note de Maxifoot
|3.5/10
|Le défenseur polyvalent de l’Olympique de Marseille risque de nourrir des regrets… Dans sa zone, l’international français a remporté la majorité de ses duels pour bloquer les offensives portugaises. Sur l’action de l’ouverture du score, c’est d’ailleurs lui, avec Balerdi, qui récupère le ballon pour initier un contre rapide. Cependant, sur l’égalisation des Portugais, il a couvert Catamo et il a été ensuite malheureux en déviant la frappe de Santos dans sa propre cage.
|Note de FootMercato
|3.5/10
|Le défenseur marseillais le plus solide en première période, et le plus malchanceux après la pause. Présent et incisif dans les duels, il n’a pas laissé une miette à ses adversaires, jaillissant aux moments opportuns. Le scénario de la rencontre l’a forcé à parer au plus pressé et on l’a vu après la pause ne plus s’embarrasser dans ses relances, avec des dégagements pour donner de l’air. C’est lui qui couvre Catamo sur le premier but, et lui qui dévie, de la main, la frappe de Santos qui finira par lober Rulli. Il aurait pu s’éviter l’anicroche avec Araujo en fin de match, qui a dévoilé ses talents d’acteur.