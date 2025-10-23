OM : Pavard, moins inspiré !

L’OM s’est incliné 2-1 face au Sporting en Ligue des Champions. Une défaite frustrante car les marseillais dominaient la rencontre avant le carton rouge. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse du Sporting Portugal après une rencontre renversante. Pourtant, les hommes de Roberto De Zerbi avaient parfaitement entamé le match, ouvrant le score grâce à Igor Paixão après un contre éclatant initié par Pierre-Emerick Aubameyang. Les Phocéens dominaient alors le jeu, bien organisés et dangereux en transition, mais tout a basculé avant la pause avec l’expulsion d’Emerson Palmieri pour un second avertissement. Malgré quelques parades décisives de Geronimo Rulli, l’OM est rentré aux vestiaires avec un mince avantage, difficile à préserver.

Réduits à dix, les Marseillais ont logiquement reculé, concédant la possession et subissant la pression lisboète. En seconde période, le Sporting a su profiter de sa supériorité numérique pour inverser la tendance. Les entrées de Geny Catamo et Alisson Santos ont dynamisé l’attaque portugaise, le premier égalisant avant que le second ne scelle la victoire d’un tir puissant dévié par Benjamin Pavard. L’OM, courageux mais trop esseulé devant, n’a jamais réussi à se remettre dans le match, malgré l’activité d’Aubameyang. Les Lisboètes, plus frais et plus incisifs, ont logiquement pris le dessus jusqu’au coup de sifflet final. Cette défaite (2-1) laisse un goût amer aux Marseillais, passés tout près d’un exploit avant de s’effondrer physiquement et numériquement.

A lire aussi : Daniel Riolo charge De Zerbi après la défaite de l’OM à Lisbonne

La note d’e Benjamin Pavard : 3.5 / 10

La superbe frappe de Paixao ! pic.twitter.com/kczNpjL9Et — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 22, 2025

Son appréciation

Solide et appliqué en axial droit d’une défense à trois, Pavard a d’abord livré une première période sérieuse, bien aidé par sa bonne entente avec Weah. Présent dans les duels et juste dans ses relances, il a longtemps rassuré l’arrière-garde marseillaise. Mais sa seconde période a viré au cauchemar : mal aligné sur l’égalisation de Catamo (69e), puis malheureux en déviant la frappe de Santos (86e) dans son propre but. Un match frustrant, entre rigueur et malchance.

Les notes des médias