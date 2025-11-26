OM : Pavard revient sur sa période compliquée !

Ce mardi soir, l’OM s’est imposé face à Newcastle dans un match crucial de Ligue des champions, et Benjamin Pavard a été l’un des acteurs majeurs de ce succès. Le défenseur français a connu un début de rencontre compliqué, notamment sur le but encaissé à la 6e minute, mais il a ensuite livré une performance solide aux côtés de Leonardo Balerdi dans l’axe de la défense.

En zone mixte, l’international français de 29 ans est revenu sur ce succès et sur l’ambiance exceptionnelle du Stade Vélodrome : « L’ambiance était incroyable, j’en ai encore des frissons ! On a joué un vrai match de Ligue des champions, avec beaucoup de courage et de sacrifices collectifs. »

Mais au-delà de la victoire, Pavard a surtout évoqué sa période difficile : ces dernières semaines n’ont pas été simples pour lui, avec des performances parfois en-deçà de son niveau habituel. « J’ai traversé une période de malchance mais j’ai serré les dents et j’ai continué à travailler […] Ce n’était pas la première fois que ça m’arrivait. Avec l’expérience et ma carrière, je savais que la roue finirait par tourner. »

Pavard, une prestation rassurante après des semaines délicates

Cette déclaration met en lumière la résilience de Benjamin Pavard, qui semble retrouver progressivement la régularité et la solidité qui ont fait sa réputation. Sa prestation face à Newcastle a été exemplaire, démontrant sa capacité à répondre présent dans les moments importants et à sécuriser la défense de l’OM face à des attaquants de haut niveau.



L’expérience de Pavard se révèle précieuse pour un club marseillais qui vise les sommets en C1 et qui peut compter sur des joueurs capables de surmonter les périodes difficiles.

Cette victoire permet également à l’OM de consolider sa position dans son groupe de Ligue des champions, et de regagner confiance avant les prochaines échéances. Pour Benjamin Pavard, elle marque un tournant : le Français semble avoir retrouvé son niveau et confirme qu’il peut être un pilier défensif fiable pour les ambitions européennes de l’OM.