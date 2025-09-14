OM : Pavard séduit le Vélodrome !

L’OM a parfaitement réagi après ses débuts compliqués en championnat en écrasant Lorient 4-0 au Vélodrome. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre !
Rapidement mis sur les bons rails par un penalty transformé par Mason Greenwood et l’expulsion de Darlin Yongwa, les Marseillais ont déroulé face à des Merlus dépassés. Benjamin Pavard, titularisé pour la première fois, a marqué de la tête sur corner avant qu’Angel Gomes ne signe une superbe volée pour corser l’addition. En fin de match, Nayef Aguerd a lui aussi célébré ses débuts par un but, scellant une soirée parfaite pour les recrues.
Dominateurs du début à la fin, les joueurs de Roberto De Zerbi ont affiché maîtrise et efficacité, profitant de leur supériorité numérique pour étouffer l’adversaire. Avec plus de 70 % de possession et une défense quasiment pas inquiétée, l’OM a retrouvé sérénité et confiance avant une semaine capitale. Les Phocéens défieront en effet successivement le Real Madrid en Ligue des champions et le PSG en championnat. Cette large victoire, la cinquième d’affilée à domicile en L1, permet aux Olympiens de repartir de l’avant avec un collectif en pleine construction mais déjà très prometteur.
Aguerd (sur Instagram) : “Bravo à toute l’équipe pour cette superbe victoire ! 🔥 Quelle ambiance incroyable au Vélodrome, encore plus folle que dans mes rêves… Et quel bonheur de débuter cette belle aventure par un but à la maison ! 💙🤍 Allez l’OM !” #OM #TeamOM pic.twitter.com/OqEQZsXSTD
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 13, 2025
A lire aussi : OM – Lorient (4-0) – De Zerbi : “On est déjà à la 4e journée, et c’est ça qui me dérange”
La note de Benjamin Pavard : 7/10
Son appréciation
Pour sa première sous le maillot marseillais, le champion du monde 2018 a signé une prestation presque rêvée. Positionné axe droit dans la défense à trois, il a affiché de la sérénité et de la rigueur dans ses interventions, malgré quelques difficultés sur certaines accélérations adverses. Sérieux dans les duels (7 ballons récupérés), il a aussi marqué son territoire offensivement en inscrivant un superbe but de la tête sur un corner de Greenwood (20e), lançant parfaitement son aventure olympienne. Averti en première période pour un contact en retard, il a ensuite géré sans excès de risques. Remplacé sous l’ovation du Vélodrome à la 78e minute par Vermeeren, Pavard aura montré qu’il pouvait rapidement devenir une valeur sûre de l’arrière-garde marseillaise.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Le champion du monde 2018 pouvait difficilement rêver à de meilleurs débuts. Titularisé axe droit de la défense à trois, il a été solide dans les duels même s’il a souffert sur quelques accélérations adverses. Mais il a surtout marqué pour son premier match, de la tête sur un corner de Greenwood (20e). Remplacé par Vermeeren (78e).
|Note de La Provence
|7/10
|
Aligné dans l’axe de la défense à trois, le Marocain a assuré. Vigilant sur les duels aériens, malgré un choc à la tête en fin match (84), n’hésitant pas à chasser son vis-à-vis, il a apporté de la sérénité à l’arrière-garde marseillaise. Il a même ouvert son compteur but avec une frappe déviée par Meïté (90+3).
|Note de Maxifoot
|7.5/10
|Pour sa première en Ligue 1 sous le maillot marseillais, le défenseur polyvalent français a marqué d’une superbe tête sur corner. Sérieux défensivement, il a été averti pour un contact jugé en retard, avant de sortir sous l’ovation du Vélodrome. Remplacé à la 78e minute par Arthur Vermeeren.
|Note de FootMercato
|7.5/10
|Pour sa première titularisation sous le maillot de l’OM, l’ancien joueur du LOSC ne pouvait pas rêver mieux. Solide défensivement (7 ballons récupérés) et bien aidé par le scénario de cette rencontre, le numéro 28 de l’OM, averti au cours du premier acte, participait également à la victoire des siens. Sur un corner de Greenwood, l’international français plaçait une tête rageuse pour faire le break (20e). Un premier match XXL.