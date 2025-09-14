OM : Pavard séduit le Vélodrome !

L’OM a parfaitement réagi après ses débuts compliqués en championnat en écrasant Lorient 4-0 au Vélodrome. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre !

Rapidement mis sur les bons rails par un penalty transformé par Mason Greenwood et l’expulsion de Darlin Yongwa, les Marseillais ont déroulé face à des Merlus dépassés. Benjamin Pavard, titularisé pour la première fois, a marqué de la tête sur corner avant qu’Angel Gomes ne signe une superbe volée pour corser l’addition. En fin de match, Nayef Aguerd a lui aussi célébré ses débuts par un but, scellant une soirée parfaite pour les recrues.

Dominateurs du début à la fin, les joueurs de Roberto De Zerbi ont affiché maîtrise et efficacité, profitant de leur supériorité numérique pour étouffer l’adversaire. Avec plus de 70 % de possession et une défense quasiment pas inquiétée, l’OM a retrouvé sérénité et confiance avant une semaine capitale. Les Phocéens défieront en effet successivement le Real Madrid en Ligue des champions et le PSG en championnat. Cette large victoire, la cinquième d’affilée à domicile en L1, permet aux Olympiens de repartir de l’avant avec un collectif en pleine construction mais déjà très prometteur.

Aguerd (sur Instagram) : “Bravo à toute l’équipe pour cette superbe victoire ! 🔥 Quelle ambiance incroyable au Vélodrome, encore plus folle que dans mes rêves… Et quel bonheur de débuter cette belle aventure par un but à la maison ! 💙🤍 Allez l’OM !” #OM #TeamOM pic.twitter.com/OqEQZsXSTD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 13, 2025

La note de Benjamin Pavard : 7/10

Son appréciation

Pour sa première sous le maillot marseillais, le champion du monde 2018 a signé une prestation presque rêvée. Positionné axe droit dans la défense à trois, il a affiché de la sérénité et de la rigueur dans ses interventions, malgré quelques difficultés sur certaines accélérations adverses. Sérieux dans les duels (7 ballons récupérés), il a aussi marqué son territoire offensivement en inscrivant un superbe but de la tête sur un corner de Greenwood (20e), lançant parfaitement son aventure olympienne. Averti en première période pour un contact en retard, il a ensuite géré sans excès de risques. Remplacé sous l’ovation du Vélodrome à la 78e minute par Vermeeren, Pavard aura montré qu’il pouvait rapidement devenir une valeur sûre de l’arrière-garde marseillaise.

Les notes des médias