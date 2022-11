Mercato OM : Longoria veut recruter à deux postes (une piste en Serie A) ?

Alors qu’un départ de Gerson est envisagé lors du prochain mercato d’hiver, Pablo Longoria aimerait renforcer deux postes lors de cette période intermédiaire de transfert.

Selon RMC, le président de l’OM et son staff auraient ciblé deux postes lors du prochain mercato : un défenseur central et un milieu offensif. Le média précise que « Samuel Gigot et Isaak Touré sont en difficulté, et Éric Bailly est fragile et trop souvent blessé. » Du coup, un défenseur expérimenté serait recherché, peut-être un joueur en mal de temps de jeu en prêt ?

Malinovskyi toujours visé ?

De plus, avec le possible départ de Gerson, Longoria aimerait recruter un milieu offensif pouvant apporter une touche technique supplémentaire. Le milieu de l’Atalanta, Ruslan Malinovskyi serait toujours dans le viseur du club marseillais. Le joueur a participé à 11 matches cette saison, il pourrait être poussé dehors cet hiver alors que son contrat se termine en juin 2023. Il y a un mois, Calciomercato expliquait que les négociations pour une prolongation du contrat de l’international ukrainien bloquent concernant le salaire. Ruslan Malinovskyi aimerait cependant rester en Italie, l’AS Roma serait sur le coup…

Le président de l’OM, Pablo Longoria était l’invité de RMC il y a deux semaines. Invité de Rothen s’enflamme à 18h, il a été interrogé sur la possibilité de recruter cet hiver, ce dernier ne fermait pas la porte à du mouvement en janvier.

Le mercato hivernal ? toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique — Longoria

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)