OM : Payet doit absolument se reposer !

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans un match compliqué à Saint-Symphorien face au FC Metz sur le score de 1-2. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet, entré en fin de rencontre lors de cette 24e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a débuté sa rencontre plutôt tranquillement à Metz grâce à un but de Cédric Bakambu. Malheureusement, le jeu ronronnant des Marseillais leur a coûté l’égalisation des Messins… Milik, entré en fin de match, a débloqué la situation d’un but exceptionnel sur une passe de Kolasinac. Le Polonais a enchaîné un contrôle de la poitrine et une retournée qui a puni le gardien lorrain.

A la fin, l’OM l’emporte sur le score de 1-2 grâce à un ce but d’Arek Milik. Titulaire une nouvelle fois, Dimitri Payet a encore plus semblé émoussé. Jouant dans un rôle hybride sur le côté gauche et dans l’axe avec Gerson, il a moins pesé dans cette rencontre. Le numéro 10 doit absolument avoir du repos dans les semaines à venir pour continuer à performer comme il le fait depuis le début de la saison.

La note de Dimitri Payet : 5/10

Son appréciation FCM

Payet doit absolument se reposer !

A 35 ans, Dimitri Payet vit une nouvelle jeunesse sous les ordres de Jorge Sampaoli. Alors qu’il semblait épuisé et amoindri avec André Villas-Boas, le numéro 10 a réalisé un début de saison exceptionnel avec le coach argentin… Mais depuis quelques matchs, il pèse moins sur les rencontres. Positionné plus sur le côté que dans l’axe où il est le plus à l’aise, le Réunionnais perd de son efficacité et même de justesse technique. Ce dimanche encore face au FC Metz, il a fallu que Milik entre pour qu’il touche plus de ballon et prenne le jeu à son compte. Moins à l’aise, il laisse un goût de frustration aux supporters qui en attendent forcément beaucoup de lui. Sampaoli doit le laisser au repos pour qu’il puisse revenir à 100%. L’enchaînement des rencontres ne lui fait pas de bien.

