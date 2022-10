Le gros coup de gueule de Galtier avant PSG – OM

En conférence de presse ce vendredi après-midi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a poussé un gros coup de gueule à l’encontre des médias à quelques jours du classique PSG – OM.

L’Olympique de Marseille se déplace à Paris ce dimanche à l’occasion du match de clôture de la 10e journée de Ligue 1. L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier a poussé un coup de gueule à l’encontre des médias ce vendredi après-midi en conférence de presse. Il leur reproche de ne parler uniquement des problèmes extra-sportifs avant ce sommet du football français.

On n’est que sur l’extra sportif et quoi je puisse vous dire, vous ne me croyez pas – Galtier

« La première des choses, il faut avoir de la maîtrise, de l’expérience, un certain âge pour gérer au mieux tout cela. Ce que j’ai envie de vous dire, c’est que vous ne parlez jamais football. Vous – les médias – me posez beaucoup de questions. Je suis ici, je suis l’entraîneur du PSG, je suis fier, je suis très heureux. Finalement, je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler de football pendant une minute trente sur des conférences qui durent 10-15 minutes. On n’est que sur l’extra sportif et quoi je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez et dites le contraire de ce que je dis puisque vous écrivez le contraire que ce soit en presse écrite, en télé ou en radio. Quand je dis ‘untel va bien, ça se passe bien dans le vestiaire, ils s’entendent bien, ils sont sérieux, professionnels, solidaires’… ça n’intéresse personne. On écrit autre chose. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs. » Christophe Galtier – Source : Conference de presse

