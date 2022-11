OM : Payet sur le banc, Sanchez plus bas, Dieng… Les tests offensifs de Tudor à l’entraînement !

Habitué à son 3421 depuis le début de la saison, Igor Tudor a aussi ses hommes forts pour les postes offensifs. Le coach marseillais a tenté de brouiller les pistes d’après L’Equipe lors des entraînements cette semaine.

L’Olympique de Marseille a enchaîné plusieurs matchs sans victoire. Depuis le retour face au Sporting, les hommes de Tudor n’ont toujours pas pris les 3 points. En Ligue 1, c’est une série de 4 matchs sans une victoire. Ils restent pour le moment sur trois défaites et un nul face à Strasbourg lors de la dernière journée.

Dieng titulaire avec Sanchez et Ünder?

Face à Lyon ce soir, il faudra se remobiliser et tenter de renverser la tendance négative qui s’installe. Pour le moment, l’OM a surtout un problème pour terminer les actions et marquer des buts. Le coach croate tente peu à peu de réintégrer Bamba Dieng qui a d’ailleurs été bon lors de sa titularisation face au RCSA samedi dernier.

Igor Tudor a tenté, d’après L’Equipe, plusieurs combinaisons à l’entraînement. L’entraîneur de l’OM tenterait-il de brouiller les pistes avant le choc face à Lyon au Vélodrome? Le quotidien sportif explique que « contrairement à son habitude, Igor Tudor a essayé plusieurs animations. », toutes sans Dimitri Payet parmi les titulaire.

« Devant, Bamba Dieng a commencé parmi les titulaires, avec derrière lui Cengiz Ünder et Alexis Sanchez. Voir le Chilien débuter ailleurs que seul en pointe au départ serait une première cette saison. Mais en cours d’opposition, Amine Harit a remplacé le Sénégalais et Sanchez est remonté d’un cran, ce qui laisse penser qu’ils sont quatre pour trois postes dans l’esprit de Tudor. Au milieu et derrière, l’entraîneur marseillais a aussi essayé plusieurs formules, sans Eric Bailly ni Pape Gueye, blessés et forfait pour cette rencontre face à l’OL. » Source : L’Equipe (05/11/22)

Le onze probable

Pau Lopez

Mbemba – Balerdi – Kolasinac

Clauss – Veretout – Guendouzi – Tavares

Ünder – Sanchez

Dieng

« Marseille ? Faut qu’il gagnent absolument ! »

« Marseille reçoit, faut qu’il gagnent absolument. Mais on ne peut pas dire que Lyon est sur une super série aussi. Les deux clubs ont l’obligation de livrer un bon match et d’obtenir un très bon résultat. C’est très particulier quand vous allez jouer là-bas […] car il y a de l’ambiance, de l’agitation, de la ferveur. Il y a des gens amoureux du football. Il faut s’attendre à tout. C’est beau. Ce n’est pas un match spécial, mais un match extraordinaire à jouer. » Laurent Blanc – Conférence de presse (03/11/2022)

