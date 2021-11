OM : Payet vs Paqueta… Anderson détaille les qualités de chacun et a son préféré !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche soir pour y affronter les joueurs de Peter Bosz. Sonny Anderson, joueur passé par les deux clubs, a choisi son camp dans le match dans le match entre Payet et Paqueta.

Ce dimanche soir lors du choc de la 14e journée entre l’Olympique de Marseille et Lyon, il devrait y avoir un match dans le match entre deux joueurs très performants depuis le début de la saison. En effet, les deux créateurs de jeu, Dimitri Payet et Lucas Paqueta seront très observés par les supporters.

Payet évolue moins proche de la zone de vérité — Anderson

Jorge Sampaoli a été interrogé à ce sujet et a également vanté les qualités du Brésilien en conférence de presse. Le journal L’Equipe a questionné l’ancien joueur lyonnais et marseillais Sonny Anderson. L’ex-attaquant a détaillé les qualités des deux joueurs mais a fait son choix… D’après lui, l’ancien joueur de l’AC Milan est plus complet que Dimitri Payet, tant sur l’aspect offensif que défensif.

« Paqueta est davantage capable de récupérer énormément de ballons et il a une protection de balle incroyable., il garde bien le ballon au pied. Il est ensuite capable de trouver des solutions avec son pied gauche, il peut aussi jouer en appui, aller dans la surface de réparation… Payet évolue moins proche de la zone de vérité. Il est plus dans la construction, il redescend parfois très bas et cherche souvent des passes longues, des transversales pour renverser le jeu. Il a aussi une faculté à très bien frapper les coups de pied arrêtés, mais il ne joue pas dos au but alors que Paqueta est capable de le faire, il est à l’aise » Sonny Anderson – Source : L’Equipe (21/11/21)

Sampaoli encense Paqueta

« Payet et Paqueta sont deux joueurs qui peuvent résoudre un match à eux seuls. Ils peuvent aussi améliorer le reste de l’équipe. Cette rencontre sera décidée par le collectif et les individualités. Le joueur qui sera mieux accompagné par ses coéquipiers et le plus en forme fera la différence. Paqueta, sa polyvalence en fait un joueur très complet. Il s’est beaucoup amélioré. C’est un joueur beaucoup plus important et dangereux. Il donne des passes décisives et il marque des buts. Il a réussi à passer un moment de crise, ce qui en fait un joueur encore plus dangereux. Il est mieux dans sa tête. Je pense même qu’il va continuer à s’améliorer, à grandir. Je pense que ces joueurs qui se relèvent des moments difficiles n’ont pas de limite ensuite. J’ai toujours pensé que c’était un joueur différent, même quand ça n’allait pas. C’est un joueur très difficile à contrôler car il a un énorme volume offensif » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)