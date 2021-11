Ligue 1 : L’OM remplit le stade des Lyonnais ce dimanche !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche soir pour le match de clôture de la quatorzième journée de Ligue 1… Le Groupama Stadium devrait recevoir la meilleure affluence de son début de saison !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour y affronter les hommes de Peter Bosz. Ce match avec une belle affiche sera celui qui clôturera la quatorzième journée de Ligue 1… Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe au complet à l’exception de Cengiz Ünder, toujours blessé au dos.

Pour ce match, les Marseillais ne pourront pas compter sur le Turc mais aussi sur leurs supporters qui ont interdiction d’afficher leur affecte pour le club via une écharpe ou un maillot… « L’accès à l’enceinte du stade et à ses alentours est également interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l’OM, ou se comportant comme tel, c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club », a été publié la Préfecture du Rhône via un arrêté.

La meilleure affluence lyonnaise de la saison

Mais selon le journal L’Equipe, les supporters marseillais devraient tout de même être présents dans l’enceinte lyonnaise mais sans afficher leur appartenance. Le Stade devrait également être quasiment plein. Ce samedi matin, à quelques heures de la rencontre, il ne restait que 1000 places à vendre.

Près de 56 000 supporters sont attendus ce dimanche pour le choc entre l’Olympique de Marseille et Lyon… Le quotidien sportif rappelle qu’il s’agit déjà de la meilleure affluence du club rhodanien depuis le début de la saison.

Lyon est une des équipes les plus fortes du continent — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé prendre cette rencontre face à Lyon très au sérieux. Selon lui, elle est l’une des meilleures équipes du continent européen.

« On va affronter un adversaire qui est préparé pour la Ligue des champions. Pour nous, Lyon est une des équipes les plus fortes du continent. On devra réussir à jouer notre jeu. On doit se concentrer sur nous, c’est un défi important pour nous.« Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)