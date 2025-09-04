OM : Petite alerte concernant Aubameyang (forfait face aux Seychelles)

L’Olympique de Marseille surveille attentivement l’état physique de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais, remplacé en fin de rencontre face à Lyon (0-1) dimanche dernier, n’avait pas semblé souffrir sur la pelouse du Groupama Stadium. Pourtant, une gêne ressentie depuis ce match l’a contraint à faire l’impasse sur le premier rendez-vous de sa sélection nationale.

L’ancien joueur du FC Barcelone a ressenti une petite douleur au genou gauche après le choc contre l’OL. Rien d’alarmant, mais suffisamment pour que le staff médical du Gabon préfère ne pas prendre de risques. Résultat : Aubameyang a renoncé à la rencontre face aux Seychelles mardi, en accord avec son sélectionneur. Pour autant, la sélection s’est largement imposée 0-4 avec notamment un triplé de Bouanga.

Une précaution prise avec le Gabon

Cette absence est avant tout une mesure de précaution. Selon les informations relayées autour de la sélection, le buteur de 35 ans pourrait effectuer son retour dès le prochain match, prévu mardi contre la Côte d’Ivoire. Une reprise programmée qui confirme que le problème ne semble pas sérieux.

Le #Gabon s’est imposé 0-4 face aux Seychelles sans #Aubameyang. Le joueur a été préservé… En effet, l’attaquant touché au genou gauche face à Lyon a été ménagé et pourrait faire son retour face à la Côte d’Ivoire.#OM #Genou pic.twitter.com/LwRLd6qEIq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2025

L’OM attentif avant Lorient

À Marseille, Roberto De Zerbi suit évidemment cette situation de près. Le coach italien a fait d’Aubameyang un élément incontournable de son dispositif offensif. Auteur d’un début de saison convaincant, le Gabonais reste l’un des leaders du vestiaire olympien.

La priorité est désormais de le préserver afin qu’il soit totalement opérationnel pour la réception de Lorient, le 12 septembre prochain au Vélodrome. L’OM aura besoin de son expérience et de son efficacité devant le but pour bien lancer cette nouvelle phase de championnat après la trêve internationale.