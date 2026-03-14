OM : Peu touché, trop de pertes de balles… les notes d’Aubameyang !

L’OM s’est imposé 1-0 face à l’AJ Auxerre en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont réussi à s’imposer face à un bloc bas d’une équipe qui lutte pour son maintien, la rencontre a été ennuyeuse. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre ont livré une première période fermée au Vélodrome. Dès le coup d’envoi, Marseille monopolise le ballon mais peine à trouver des espaces face à un bloc auxerrois bien regroupé. Les premières tentatives viennent surtout de centres ou de frappes lointaines, notamment par l’intermédiaire de Mason Greenwood, sans véritable danger pour le gardien Léon. Auxerre se montre de temps en temps en contre, à l’image d’une situation pour Sékou Mara mais la défense marseillaise reste vigilante. Le rythme reste faible et les approximations techniques empêchent les deux équipes d’enchaîner. Les fautes et plusieurs avertissements coupent également le jeu. À la pause, le score est logiquement de 0-0 tant les occasions franches ont été rares.
Match ennuyeux, éclair de Gouiri !
Au retour des vestiaires, Marseille hausse progressivement le ton et se procure ses premières vraies opportunités. Greenwood puis Pierre-Emile Højbjerg tentent leur chance, tandis que les Auxerrois répondent timidement par quelques offensives lointaines. Les changements apportent davantage d’impact offensif côté marseillais et la pression s’intensifie autour de la surface bourguignonne. À la 79e minute, l’OM finit par trouver l’ouverture : servi après un centre d’Igor Paixão mal repoussé, Amine Gouiri déclenche une volée du droit qui trompe Léon et débloque la rencontre (1-0). Auxerre croit revenir peu après par Bryan Okoh, mais son but est annulé par la VAR pour une main. Dans les dernières minutes, les Marseillais gèrent leur avantage malgré quelques frayeurs et plusieurs changements. Le score ne bouge plus et Marseille s’impose finalement 1-0 au terme d’un match longtemps fermé.
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La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 4 / 10
LA CONCURRENCE SOUS PRESSION #OM
Pour rappel, l’Olympique de Marseille a remporté la victoire hier soir contre Auxerre 1 but à 0.
➕️3️⃣ SUR L’OL
Une troisième victoire d’affilée et un deuxième clean-sheet qui mets la pression aux poursuivants… mais aussi aux leaders ! 🥇 pic.twitter.com/k8Yn1ElHnv
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2026
Son appréciation
Préféré à Amine Gouiri à la pointe de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une soirée frustrante face à l’AJ Auxerre. Très généreux dans l’effort, il a multiplié les courses et les retours défensifs, mais a peu pesé offensivement, souvent dominé dans les duels et sans se procurer la moindre occasion. Il reste toutefois à l’origine de l’action du but en servant Paixão. Remplacé dans le temps additionnel par Chukwudi Nnadi.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|3/10
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Préféré à Gouiri à la pointe de l’attaque, le vétéran gabonais a vécu un match très compliqué. À sa décharge, il a eu très peu de ballons à exploiter mais il a aussi énormément souffert face à la défense à trois auxerroise. Il a perdu de trop nombreux duels pour vraiment peser dans le jeu et fluidifier les attaques de son équipe.
|Note de La Provence
|3/10
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Il réveille le public sur… une course défensive suivie d’un tacle (20). Il a beaucoup décroché pour essayer d’offrir des solutions, ce qui lui a permis de toucher un peu de ballons qu’au cours des derniers matches. Au final, sa soirée se révèle de nouveau frustrante puisqu’il n’a pas la moindre occasion à se mettre sous les crampons. Remplacé par Nnadi (90 + 3).
|Note de Maxifoot
|4/10
|Toujours préféré à Gouiri, l’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est battu, mais a été trop peu dangereux. Dans ses courses, le Gabonais s’est beaucoup donné et a multiplié les efforts pour tenter de proposer des solutions ou pour aider en défense. Cependant, dans la zone de vérité, il n’a jamais inquiété Léon.
|Note de FootMercato
|5.5/10
|S’il n’a pas été buteur ce vendredi soir, l’attaquant gabonais s’est fait remarquer dans son implication. On l’a vu faire beaucoup de retours défensifs pour apporter du surnombre. Mais aussi faire le maximum pour combiner avec ses partenaires. Il a été récompensé en étant à l’origine de l’ouverture du score, en se projetant pour servir Paixao.