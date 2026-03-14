OM : Peu touché, trop de pertes de balles… les notes d’Aubameyang !

L’OM s’est imposé 1-0 face à l’AJ Auxerre en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont réussi à s’imposer face à un bloc bas d’une équipe qui lutte pour son maintien, la rencontre a été ennuyeuse. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre ont livré une première période fermée au Vélodrome. Dès le coup d’envoi, Marseille monopolise le ballon mais peine à trouver des espaces face à un bloc auxerrois bien regroupé. Les premières tentatives viennent surtout de centres ou de frappes lointaines, notamment par l’intermédiaire de Mason Greenwood, sans véritable danger pour le gardien Léon. Auxerre se montre de temps en temps en contre, à l’image d’une situation pour Sékou Mara mais la défense marseillaise reste vigilante. Le rythme reste faible et les approximations techniques empêchent les deux équipes d’enchaîner. Les fautes et plusieurs avertissements coupent également le jeu. À la pause, le score est logiquement de 0-0 tant les occasions franches ont été rares.

Match ennuyeux, éclair de Gouiri !

Au retour des vestiaires, Marseille hausse progressivement le ton et se procure ses premières vraies opportunités. Greenwood puis Pierre-Emile Højbjerg tentent leur chance, tandis que les Auxerrois répondent timidement par quelques offensives lointaines. Les changements apportent davantage d’impact offensif côté marseillais et la pression s’intensifie autour de la surface bourguignonne. À la 79e minute, l’OM finit par trouver l’ouverture : servi après un centre d’Igor Paixão mal repoussé, Amine Gouiri déclenche une volée du droit qui trompe Léon et débloque la rencontre (1-0). Auxerre croit revenir peu après par Bryan Okoh, mais son but est annulé par la VAR pour une main. Dans les dernières minutes, les Marseillais gèrent leur avantage malgré quelques frayeurs et plusieurs changements. Le score ne bouge plus et Marseille s’impose finalement 1-0 au terme d’un match longtemps fermé.

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La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 4 / 10

LA CONCURRENCE SOUS PRESSION #OM Pour rappel, l’Olympique de Marseille a remporté la victoire hier soir contre Auxerre 1 but à 0. ➕️3️⃣ SUR L’OL Une troisième victoire d’affilée et un deuxième clean-sheet qui mets la pression aux poursuivants… mais aussi aux leaders ! 🥇 pic.twitter.com/k8Yn1ElHnv — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2026

Son appréciation

Préféré à Amine Gouiri à la pointe de l’ Olympique de Marseille , Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une soirée frustrante face à l’ AJ Auxerre . Très généreux dans l’effort, il a multiplié les courses et les retours défensifs, mais a peu pesé offensivement, souvent dominé dans les duels et sans se procurer la moindre occasion. Il reste toutefois à l’origine de l’action du but en servant Paixão . Remplacé dans le temps additionnel par Chukwudi Nnadi .

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