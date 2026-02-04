OM : Pierre-Emerick Aubameyang souligne l’impact et l’importance de la rencontre avec les supporters !

Après une soirée positive pour l’OM et une large victoire 3-0 face à Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang a livré une analyse lucide de la qualification et de l’état d’esprit du groupe marseillais. L’attaquant olympien a insisté sur le rôle du staff, la communion avec les supporters et la nécessité de trouver davantage de régularité.

Aubameyang met en avant le travail du staff et l’état d’esprit du groupe

Au terme de la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur la prestation collective et la dynamique actuelle du club. « C’est une bonne soirée. Ça s’est bien passé grâce au coach, au staff qui sont souvent là pour nous défendre », a-t-il déclaré, soulignant l’importance du travail mené par Roberto De Zerbi et son encadrement.

Pour l’international gabonais, cette qualification n’est pas le fruit du hasard mais celui d’un engagement partagé. « Il fallait rendre la pareille en se qualifiant. Mais ça ne s’arrête pas là », a-t-il ajouté, rappelant que cette étape franchie doit servir de base pour la suite de la saison. L’OM poursuit ainsi son parcours avec l’objectif de stabiliser ses performances dans la durée.

Le rôle clé des supporters et l’exigence de régularité

L’ancien capitaine d’Arsenal est également revenu sur la rencontre organisée avec les supporters, un moment qu’il juge bénéfique pour le vestiaire. « La rencontre avec les supporters nous a fait du bien », a expliqué Aubameyang, évoquant son rôle d’ancien pour transmettre certains messages aux nouveaux joueurs. « Elle a permis à certains de découvrir ce qu’est vraiment le club, de comprendre le fonctionnement de la ville et du club ».

Conscient des attentes élevées autour de l’OM, l’attaquant a insisté sur la nécessité de progresser collectivement. « Maintenant il faut trouver de la régularité, donner le maximum. On a un très bon groupe, il nous manque juste un petit quelque chose ». Déjà tourné vers les prochains objectifs, il a rappelé son attachement au club et son ambition intacte : « Je suis revenu pour vivre de grandes émotions… Gagner ici, je pense que c’est quelque chose de différent. Être en quarts est une bonne chose. On avance. »