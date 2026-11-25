À la veille du match de Ligue Europa contre le Levski Sofia, Pierre-Emile Højbjerg a évoqué son avenir à l’OM. Le milieu danois est également revenu sur la perte du brassard de capitaine et sur les efforts consentis pour rester à Marseille.

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Lors de cette conférence de presse, Pierre-Emile↗ Højbjerg a notamment répondu aux interrogations autour de sa situation. L’été dernier, alors que l’Olympique de Marseille cherchait à renflouer ses caisses, le joueur avait refusé une offre de Newcastle, qui aurait permis au club de récupérer une indemnité alors qu’il lui restait deux années de contrat.

Højbjerg se voit toujours à l’OM

Redevenu un élément essentiel du onze de Bruno Genesio, le milieu de terrain a expliqué qu’il n’avait pas souhaité quitter Marseille malgré les discussions autour de son avenir. Il assure apprécier son club, tout en rappelant que la décision finale ne lui appartient pas.

« Je me vois à l’OM jusqu’à mon départ, mais ce n’est pas moi qui décide »

Le Danois a également indiqué avoir perçu des signaux contradictoires durant l’été. Selon lui, quelqu’un souhaitait peut-être son départ↗, tandis que le coach lui aurait montré qu’il comptait sur lui, ce qui l’a conduit à faire des efforts pour rester.

« Je suis très fier de jouer pour l’OM. S’il y a une chose que je partage avec les supporters de l’OM, c’est la passion. »

La perte du brassard, un sujet désormais clos

Après son refus de partir, la direction marseillaise avait décidé de lui retirer le brassard de capitaine. Interrogé sur cette décision et sur le rôle du propriétaire, Pierre-Emile↗ Højbjerg a assuré que le sujet était derrière lui et qu’il avait toujours ressenti le respect de son entraîneur.

« Le capitanat ? C’est oublié. J’ai toujours senti le respect du coach. Si le propriétaire a des idées, c’est son club, c’est à lui de décider. »

Le milieu refuse de parler de son salaire dans les médias

Les journalistes ont ensuite cherché à savoir si les efforts évoqués par le joueur concernaient aussi son salaire, estimé à 500 000 euros par mois. Højbjerg n’a pas confirmé cette hypothèse et a préféré renvoyer ce type de discussion à l’intérieur du club. Le milieu danois a répété qu’il souhaitait aider l’OM, mais qu’il ne trouvait pas juste de discuter de ces sujets dans les médias. Il a conclu en affirmant qu’il se donnerait à fond jusqu’à la fin, sans préciser jusqu’à quand il jouerait sous les couleurs marseillaises.