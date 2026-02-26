OM : Pierre Ménès regrette l’abandon de la piste Pauline Gamerre

Alors que l’avenir de la présidence de l’Olympique de Marseille reste flou, Pierre Ménès a publiquement déploré l’abandon de la piste menant à Pauline Gamerre pour succéder à Pablo Longoria. Le journaliste estimait que ce choix aurait eu du sens.

Le nom de Pauline Gamerre, actuelle directrice générale du Red Star FC, avait été évoqué par L’Équipe comme une option crédible pour remplacer Pablo Longoria à la tête du club marseillais. Une hypothèse rapidement démentie par l’entourage de Frank McCourt, propriétaire de l’OM.

Une issue que Pierre Ménès a regrettée sur sa chaîne YouTube, estimant que ce profil aurait pu incarner un tournant intéressant pour le club.

Il a déclaré : « Je connais un peu Pauline Gamerre. C’est un petit bout de femme pleine de caractère, de vie, d’amour du foot et de l’OM. Donc je trouvais que c’était plutôt une bonne idée. Visiblement, ça a déjà été démenti par les dirigeants marseillais, dommage. Moi, je n’aurais absolument rien eu contre l’idée qu’une femme occupe des fonctions de présidente de l’OM. Pourquoi pas ? »

Un contexte tendu autour de la présidence

En coulisses, la situation de Pablo Longoria demeure incertaine. L’Espagnol, fragilisé par un déclassement interne, envisagerait un départ. De son côté, Frank McCourt souhaiterait le conserver, notamment en raison de son poids institutionnel, au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel et au sein de l’European Club Association.

Le dossier de la gouvernance olympienne reste donc ouvert, dans un climat où stabilité et clarté apparaissent plus que jamais nécessaires.