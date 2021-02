OM : Plus de 450M€ de déficit cumulé… les détails du bilan financier catastrophique de la présidence Eyraud !

Comme beaucoup de clubs, l’OM souffre des huis clos liés au Coronavirus et de la crise des droits TV. Pour autant, le club olympien avait déjà accumulé des déficits que McCourt a déjà en partie comblé. Canal+ avance des chiffres impressionnants…

Les mesures décrétées pour ralentir l’expansion du Covid-19 touchent de plein fouet le football amateur. Pour autant le football professionnel est lui aussi impacté car le huis clos est de rigueur depuis plusieurs mois. Une situation qui occasionne de grosse pertes financières sur la billetterie. Cependant, la plus grosse conséquence financière reste la crise des droits TV. Mediapro n’ayant pas réglé les deux premières échéances et aucun nouveau diffuseur n’était pour le moment connu, les clubs français ont de gros manques à gagner même si la LFP a contracté des prêts. C’est forcément le cas pour l’OM, d’autant que son actionnaire majoritaire avait déjà dû combler des déficits de plus en plus abyssaux au fil des saisons…

Un déficit qui monte chaque saison (avant le Covid et la crise des droits TV)

Selon Canal+, le déficit cumulé serait de l’ordre de 460 à 480M€ depuis l’arrivée de McCourt. L’hommes d’affaires américain a déjà comblé ces trous, l’Olympique de Marseille a procédé le 14 octobre 2020 à une augmentation de capital significative de l’ordre de 132M€ du capital de la société. Mais si ce dernier n’a pas été acté depuis.

Un déficit qui met en péril l’OM et Frank Mccourt ? 😨#LateFC pic.twitter.com/j6CfP630qz — Late Football Club (@LateFootClub) February 1, 2021

Dans le Late Football club lundi soir, les journalistes de Canal+ ont donné plus de détails. Si les déficits de 42,4M€ (2016/17), 78.6M€ (2017/18) et 91.4M€ (2018/19) sont des montants validés par les rapports de la DNCG, les estimations sont de 100 à 120M€ (2019/2020) et 150M€ (2020/21).

Le président Eyraud a donc aussi comme responsabilité ce bilan-là.