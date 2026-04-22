OM: “plus de chances que les joueurs persistent à lui faire à l’envers”, Riolo prévient Benatia !

Battu à Lorient (2-0), l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences en Ligue 1. Les critiques de Medhi Benatia n’ont pas convaincu Daniel Riolo, qui pointe surtout la responsabilité des joueurs. Une prise de parole qui relance le débat sur l’attitude du groupe marseillais.

Riolo cible l’attitude des joueurs de l’OM

Après la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1, les réactions n’ont pas tardé. Medhi Benatia a publiquement critiqué la prestation de l’équipe, affichant une colère marquée.

Mais pour Daniel Riolo, cette sortie médiatique pourrait ne pas produire les effets escomptés. Dans l’émission After Foot sur RMC, le journaliste a déclaré : « Sa colère, je ne sais pas si ça peut porter ses fruits. Quand tu es en rupture comme ça, quand tu montres autant d’énervement, il y a quand même plus de chances que les joueurs persistent à lui faire à l’envers plutôt qu’ils aillent dans le bon sens. La République des joueurs est ce qu’elle est aujourd’hui. Tout le monde le dira, l’essentiel du travail c’est câlin et la crème pour les joueurs. »

Une remise en cause globale du vestiaire marseillais

Au-delà du cas Benatia, Daniel Riolo insiste sur la responsabilité directe des joueurs. Il rappelle également un message fort de Frank McCourt, adressé au groupe lors de son passage à Marseille.

« La dernière fois que Frank McCourt est venu à Marseille, il a dit aux joueurs ‘ne jouez pas avec mon investissement’. Il a prononcé cette phrase », a-t-il souligné avant de s’interroger : « Est-ce qu’on a le droit aujourd’hui de réclamer quelque chose aux joueurs ? Est-ce que ce qu’il se passe à Lorient, c’est normal ? Que Beye soit la plus grosse de toutes les pompes à vélo, peu importe. Est-ce que les joueurs sur le terrain ont le droit de se regarder dans une glace quand ils quittent le terrain ? »

Le journaliste conclut en élargissant le débat à l’engagement des joueurs, indépendamment du contexte sportif ou managérial : « Qu’ils détestent l’entraîneur, qu’ils pensent que c’est la dernière des pompes et que Benatia soit le dernier des bidons… lls peuvent tous le penser mais eux sur le terrain à un moment, tu ne peux pas faire un match comme ça. À un moment, il y a une limite. »

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Une fin de saison sous pression pour Marseille

Depuis l’arrivée de Habib Beye en remplacement de Roberto De Zerbi, le bilan reste irrégulier avec quatre victoires pour quatre défaites en championnat. L’OM pointe désormais à la sixième place, à deux points de l’OL.

Le calendrier à venir s’annonce décisif avec la réception de Nice au Vélodrome, suivie de déplacements à Nantes et au Havre, avant une dernière journée contre Rennes. Dans ce contexte tendu, la question de l’implication des joueurs reste plus que jamais au cœur des débats autour de l’Olympique de Marseille.