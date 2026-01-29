OM : plusieurs millions d’euros envolés suite à l’élimination en ligue des Champions !

Battue lourdement à Bruges (3-0), l’Olympique de Marseille a vu sa campagne européenne s’arrêter brutalement dès la phase de ligue de la Ligue des champions. Au-delà de l’échec sportif, cette élimination précoce représente un manque à gagner financier significatif pour un club déjà fragilisé par le contexte économique du football français.

Une défaite sportive aux conséquences immédiates

Le football se joue sur le terrain, mais ses répercussions se mesurent aussi dans les comptes. En s’inclinant mercredi en Belgique lors de la huitième journée de la phase de ligue, l’OM a laissé filer bien plus qu’un simple espoir de qualification. Cette lourde défaite (3-0) face à Bruges scelle l’élimination du club marseillais de la Ligue des champions, dans un format élargi à 36 équipes où chaque résultat compte.

Pour les joueurs entraînés par Roberto De Zerbi, l’enjeu était double. Sportif d’abord, avec la possibilité d’accrocher une place de barragiste. Économique ensuite, dans une saison où la baisse des droits TV en Ligue 1 pèse déjà sur les finances des clubs français, et particulièrement sur celles de l’Olympique de Marseille, présidé par Pablo Longoria.

Des primes UEFA qui s’envolent

Concrètement, l’élimination à Bruges entraîne une perte immédiate de plusieurs primes versées par l’UEFA. En premier lieu, l’OM ne percevra pas la prime de victoire en phase de ligue. Cette dotation, fixée à 2,1 millions d’euros par succès, aurait pu être partiellement compensée par un match nul, valorisé à 700 000 euros. La défaite prive donc le club de cette première rentrée financière.

À cela s’ajoute l’absence de qualification pour les barrages de la phase à élimination directe. Cette place parmi les équipes classées entre la 9e et la 24e position du classement général aurait permis à l’Olympique de Marseille de toucher un bonus supplémentaire d’un million d’euros. Une somme qui ne viendra pas abonder les comptes marseillais.

L’écart de classement a également un impact chiffré. En terminant hors du top 24, l’OM perd environ 275 000 euros par rapport à une 24e place, liée à la répartition finale des dotations UEFA.

Une perte sèche déjà estimée à plus de 3 millions d’euros

Même si le club phocéen conserve la dotation fixe de participation à la Ligue des champions, estimée à 18,6 millions d’euros pour chaque club engagé, la fin prématurée du parcours européen limite fortement les perspectives de revenus. Sans même évoquer une hypothétique qualification pour les huitièmes de finale, qui aurait ouvert droit à un chèque de 11 millions d’euros supplémentaires, le calcul est sans appel.

La défaite à Bruges et l’élimination européenne représentent déjà une perte directe estimée à 3,375 millions d’euros, hors billetterie et retombées annexes. Un manque à gagner conséquent, qui vient rappeler que pour l’OM, l’échec sportif a aussi un coût économique bien réel.