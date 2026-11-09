L’Olympique de Marseille surveille Ismaëlo Ganiou, le jeune défenseur central du RC Lens. Évalué à 30 millions d’euros, le joueur de 21 ans attire déjà le PSG, Monaco et plusieurs clubs étrangers malgré une blessure au genou.

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Le marché français s’agite autour d’Ismaëlo Ganiou. Selon les informations rapportées par Foot Mercato↗, l’OM et l’AS Monaco suivent désormais le défenseur du RC Lens, qui avait déjà suscité l’intérêt du Paris Saint-Germain et de plusieurs formations étrangères. Le Borussia Dortmund s’est également positionné récemment sur ce dossier. Cette piste correspond aux besoins marseillais dans l’axe de la défense. Le club phocéen dispose de moins de solutions depuis les départs de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi, mais un transfert dès cet hiver paraît difficile sur les plans financier et sportif.

Ganiou absent pour la réception de l’OM

La situation du Lensois est d’autant plus particulière qu’il traverse actuellement une période d’indisponibilité. Opéré du genou gauche, Ismaëlo Ganiou a manqué les quatre derniers matchs du Racing et ne sera pas présent face à l’OM ce dimanche 8 novembre, pour la 10e journée de Ligue 1. La durée exacte de son absence n’a pas été précisée. Cette blessure ne semble toutefois pas avoir interrompu l’intérêt des recruteurs, alors que le défenseur↗ ne compte que deux apparitions en Ligue des champions et possède encore un vécu européen limité.

Une concurrence française et européenne importante

Valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, Ganiou est présenté comme l’un des actifs majeurs de l’effectif lensois. Il partage la plus haute estimation du groupe avec Robin Risser, ce qui place le défenseur↗ au centre des discussions concernant l’avenir du Racing. Après avoir conservé son joueur lors de la dernière intersaison, le RC Lens pourrait être davantage ouvert à une vente au terme de la saison 2026-2027. Monaco disposerait de moyens supérieurs à l’OM pour avancer sur ce dossier, tandis que Leipzig, l’Atalanta, Côme et plusieurs clubs de Premier League suivent également le numéro 25 lensois.