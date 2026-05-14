OM : Pour ce consultant l’Equipe, ce coach est “ultra compatible” avec Marseille !

Alors que l’Olympique de Marseille prépare une réorganisation sportive avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi, la question du futur entraîneur agite déjà le club phocéen. Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance pour succéder à Habib Beye, et plusieurs consultants jugent cette option crédible pour l’OM.

La situation du banc marseillais devrait rapidement devenir l’un des dossiers prioritaires de l’intersaison. Malgré son arrivée avec certaines attentes, Habib Beye ne devrait pas être maintenu à son poste après des résultats jugés insuffisants. Dans ce contexte, plusieurs profils sont étudiés pour relancer le projet sportif de l’Olympique de Marseille, dont celui de Bruno Genesio.

Benoît Trémoulinas estime le profil compatible avec l’OM

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Présent dans L’Équipe de Greg, Benoît Trémoulinas a affiché son soutien à l’idée de voir Bruno Genesio prendre les commandes du club marseillais. L’ancien latéral gauche voit dans cette piste une certaine cohérence sportive et contextuelle.

« Bruno Genesio, à Lyon, ce qu’il a connu… Il sait à quoi s’attendre à Marseille. Genesio-Lorenzi, qui arrivent main dans la main, qui font un recrutement ensemble, avec des joueurs de Ligue 1, en essayant de mettre quelque chose en place tactiquement, je trouve que ça peut le faire. »

L’argument principal avancé concerne la connaissance du football français et de la pression propre aux grands clubs de Ligue 1. Passé par le banc de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio possède déjà une expérience importante dans un environnement médiatique intense.

Charlotte Lorgeré souligne l’importance de l’expérience du contexte français

La journaliste Charlotte Lorgeré partage également cette analyse. Toujours sur le plateau de L’Équipe de Greg, elle a insisté sur la capacité de Bruno Genesio à comprendre immédiatement les spécificités de l’OM. « Pour moi, c’est ultra compatible. Déjà, il connaît extrêmement bien le contexte et ce club parce que c’est un entraîneur français. Quand ce sont des coachs étrangers, ils savent un petit peu le contexte, mais pas vraiment. Alors que lui, il sait. »

Le dossier du futur entraîneur reste toutefois ouvert. Ces derniers jours, le nom de Christophe Galtier a également été évoqué autour de l’Olympique de Marseille. Ancienne figure du club, Eric Di Meco considère notamment que l’ancien coach du LOSC, de l’OGC Nice et du Paris Saint-Germain dispose d’une légitimité naturelle pour le poste.