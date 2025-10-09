Info Chrono
OM : Pour ce journaliste RMC, il se passe un truc avec De Zerbi !
OM Actualités

OM : Pour ce journaliste RMC, il se passe un truc avec De Zerbi !

Publié le - Mis à jour le
Roberto DE ZERBI - Photo by Icon Sport

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille semble avoir retrouvé des couleurs sous la houlette de Roberto De Zerbi. Si le début de saison avait suscité quelques doutes, les dernières prestations ont redonné le sourire aux supporters comme aux observateurs. Parmi eux, le journaliste Jean-Louis Tourre s’est exprimé sur RMC, soulignant la nette progression du jeu marseillais.

 

Lors de son intervention dans l’émission l’After Foot, Jean-Louis Tourre a tenu à mettre en avant le travail effectué par le technicien italien depuis son arrivée à la tête de l’OM. « Dans le jeu de l’OM, il se passe un truc et c’est le pari De Zerbi qui est en train d’être gagné. Ce n’était pas une évidence la saison dernière, là ça l’est un peu plus depuis Strasbourg. »

 

Le pari De Zerbi en passe d’être gagné

 

A lire aussi : OM : Trois grosses infos mercato ! (dans l’actu du 08/10/2025)!

 

Une phrase qui résume bien l’impression laissée par les dernières rencontres des Phocéens. Face à Strasbourg, puis dans les matchs qui ont suivi, les principes de jeu de De Zerbi — pressing haut, circuits de passes courts et mobilité constante — commencent à être pleinement assimilés par le groupe. Le travail tactique du coach italien porte ses fruits, et cela se ressent aussi dans les résultats.

L’OM affiche désormais un visage plus conquérant et cohérent, avec un Mason Greenwood retrouvé et des cadres comme Aguerd ou Hojbjerg qui se montrent plus réguliers. Cette montée en puissance ravive les espoirs d’un club qui vise un retour durable dans le haut du classement.

Le projet OM prend forme

 

Le discours de Jean-Louis Tourre reflète une tendance plus large : celle d’un OM en reconstruction mais désormais sur la bonne voie. Après des mois d’ajustements et d’attentes, Roberto De Zerbi semble avoir trouvé la bonne formule. La victoire à Strasbourg a agi comme un déclic, confirmant la montée en puissance d’un collectif plus sûr de lui et plus séduisant dans le jeu.

