OM: Riolo démolit Gattuso après la qualification face au Shakhtar !

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur la qualification de l’Olympique de Marseille en 8es de finale de Ligue Europa après son succès 3-1 face au Shakhtar Donetsk ce jeudi. Le journaliste a fustigé les choix du désormais ex-entraîneur olympien Gennaro Gattuso.

« Gattuso s’est complètement trompé ! Je ne vois pas en quoi le 4-3-3 est plus offensif »

💬 @Walidacherchour « Ce soir je pense beaucoup à Gattuso. Comment s’entêter et continuer à jouer à 4 derrière de cette manière ? » pic.twitter.com/Der21ZsgYV — After Foot RMC (@AfterRMC) February 22, 2024

« Gattuso s’est complètement trompé ! Il annonçait que le 3-5-2 n’était pas le football qu’il voulait. Ce qui est une grossière erreur. Je ne vois pas en quoi le 4-3-3 est plus offensif, a affirmé Riolo. Au final, tous les techniciens disent que ce n’est pas forcément ça qui compte mais l’intention de l’équipe. Ce sont les joueurs alignés qui vont donner le ton. Ce n’est pas le fait de blinder à cinq derrière. Clauss et Merlin sont des latéraux qui montent très haut. Gattuso s’est entêté, il a foncé tête baissé dans le mur. Il a totalement craqué et explosé. Maintenant, Gasset va finir la saison et risque de faire du très simple à tous les coups. Il va jouer avec ce schéma et quand il changera, ce sera du poste pour poste. Il ne va pas se casser la tête », a-t-il ajouté.

