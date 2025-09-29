OM : Pour cette consultante de Canal+, De Zerbi ça ne peut pas durer !

L’Olympique de Marseille est au cœur des débats depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc. Connu pour son jeu offensif et son caractère affirmé, le technicien italien divise autant qu’il séduit. Invitée à donner son avis sur Canal+, Laure Boulleau s’est exprimée sans détour sur la personnalité de l’entraîneur phocéen et sur sa compatibilité avec l’environnement marseillais.

« De Zerbi correspond à Marseille » estime Laure Boulleau

Pour l’ancienne internationale française, l’ex-coach de Brighton colle parfaitement à la ferveur du Vélodrome. « On imagine mal, genre, Régis Le Bris sur le banc de Marseille. Alors que j’aime beaucoup Régis Le Bris. C’est vrai que j’imagine mal un entraîneur presque trop sage, trop calme, sur un banc comme celui de Marseille. Même si ça durera moins longtemps », a-t-elle déclaré.

En soulignant ce contraste, la consultante met en avant l’importance du tempérament pour réussir à l’OM, un club réputé pour son exigence et son atmosphère électrique. Le caractère explosif de De Zerbi apparaît donc comme une force… mais aussi un risque sur la durée.

Laure Boulleau a également pointé du doigt le rôle du président Pablo Longoria, qui selon elle ne parvient pas à équilibrer cette énergie débordante : « Le problème dans tout ça, c’est que normalement, il faut que le président contrebalance un peu cet effet de non-gestion des émotions. Et pour le coup, je trouve que Longoria n’a pas du tout ces qualités-là. Je trouve que ça pose un problème pour avoir un projet pérenne à Marseille. »

Une collaboration vouée à être éphémère ?

Si elle reconnaît l’adéquation entre le coach italien et le contexte marseillais, l’ancienne joueuse du PSG doute de la possibilité de bâtir une histoire sur le long terme. « Ce qui peut arriver, c’est que l’année prochaine, ce soit terminé avec De Zerbi. En fait, on ne peut pas rester dix ans avec un entraîneur comme ça, c’est impossible. Ça va exploser à un moment donné », a-t-elle averti.

Entre passion, intensité et incertitude, la relation entre Roberto De Zerbi et l’Olympique de Marseille pourrait donc offrir des moments intenses, si les résultats suivent le coach italien pourrait au contraire s’installer sur la durée à Marseille !

