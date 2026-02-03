OM : Pour Daniel Riolo, “il n’y a pas que les joueurs qui tombent dans le gouffre de la pression”

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a livré une analyse sévère mais argumentée sur l’environnement de l’OM. Le journaliste estime que la pression structurelle autour du club phocéen empêche toute performance durable sur le moyen terme, au-delà des choix sportifs.

Intervenant dans L’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur l’actualité de l’Olympique de Marseille, en ciblant moins le terrain que le contexte global du club. Déjà critique sur le mercato hivernal de l’OM, qu’il dit ne pas avoir compris, l’éditorialiste a insisté sur le poids de l’environnement marseillais, qu’il juge excessif pour un club qui peine à retrouver de la stabilité en Ligue 1.



Selon lui, les difficultés récurrentes de l’OM ne peuvent pas être uniquement expliquées par les choix tactiques ou les compositions d’équipe. « La pression que tu as à l’OM, elle est démesurée. (…) Il n’y a pas de mystère : les déboires récents de l’OM, ce n’est pas le schéma tactique (…) c’est juste l’exigence mentale du haut niveau. Il y a une défaillance chronique à l’OM depuis trop longtemps. La pression dans ce club n’est pas supportée », a-t-il déclaré sur RMC.

De Zerbi également sous pression selon Riolo

Dans son analyse, Daniel Riolo ne limite pas cette pression aux seuls joueurs. Il inclut également l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, arrivé l’été dernier avec un discours fort et des idées de jeu affirmées. Le journaliste estime que cette pression finit aussi par affecter le technicien italien dans sa communication et sa lisibilité. « Mais il n’y a pas que les joueurs qui tombent dans le gouffre de la pression. (Roberto) De Zerbi y tombe aussi, parce qu’on ne comprend plus rien à son discours (…) j’ai même l’impression qu’il ne comprend pas trop ce que font les dirigeants », a poursuivi Riolo dans L’After Foot.

Une sortie médiatique qui relance le débat sur l’environnement marseillais, régulièrement pointé comme un frein structurel aux ambitions sportives de l’Olympique de Marseille.