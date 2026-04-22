Mercato OM : Daniel Riolo dézingue Mason Greenwood !

Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a vivement critiqué la situation de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille. Des déclarations qui relancent le débat autour de l’attaquant anglais et de son intégration au sein du club phocéen.

Une sortie médiatique très critique

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots à propos de Mason Greenwood, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille. Le journaliste a livré une analyse particulièrement sévère de la situation de l’attaquant, pointant à la fois son passé et son rendement récent.

« Mason Greenwood est un mec à qui le football français a fait une fleur monumentale. Ce gars-là est chassé d’Angleterre. Pendant un mois, quand il vient, il faut sans arrêt se cogner le préambule : ‘Mason Greenwood avec ce qu’il a fait…’ au bout d’un moment on a arrêté de le dire, parce que c’était gênant, ça m’a toujours gêné de le voir sur un terrain avec son passé. »

Dans cette prise de parole, Daniel Riolo évoque explicitement le contexte extra-sportif entourant l’arrivée de Mason Greenwood en Ligue 1, un sujet qui avait suscité de nombreuses réactions lors de son transfert.

Des critiques sur son rôle et sa relation avec l’OM

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Le journaliste va plus loin en remettant en cause l’apport sportif du joueur et son implication actuelle : « Benatia et Longoria l’ont pris en essayant de lui racheter une dignité et l’ont fait jouer, a été placé dans le rôle du sauveur de l’OM. Qu’est-ce qu’il fait depuis des semaines à part trahir le club ? Sa carrière était morte. Il est en rupture avec le directeur sportif et l’entraîneur. »

Ces propos mettent directement en cause la gestion du dossier par la direction marseillaise, incarnée notamment par Mehdi Benatia et Habib Beye. Dans un contexte déjà tendu autour des performances de l’OM en Ligue 1, cette sortie médiatique relance les interrogations sur le rôle réel de Mason Greenwood et son intégration dans le projet sportif marseillais.