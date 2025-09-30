OM : Pour Di Meco De Zerbi n’a plus d’excuse !

Présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco, n’a pas mâché ses mots. L’ex-joueur a livré son analyse sur la saison qui attend le club phocéen et sur le rôle central de Roberto De Zerbi. Pour lui, l’OM n’a plus d’excuses et doit enfin assumer un statut d’ambitieux en Ligue 1.

« L’OM doit être là si le PSG fait une saison moyenne »

Eric Di Meco a rappelé que la hiérarchie en France pourrait être bousculée si le Paris Saint-Germain connaît une saison irrégulière. « L’OM doit être là si le PSG fait une saison moyenne. Le devoir de l’OM, c’est d’aller chercher cette deuxième place et d’être là si le PSG fait une saison moyenne, avec beaucoup de blessés, une Ligue des champions lors de laquelle ils perdent du monde et donc qu’ils perdent quelques matchs », a-t-il expliqué.

L’ancien international a insisté sur les progrès marseillais, notamment en défense : « On est tous d’accord pour dire que l’OM est plus fort que l’an dernier. Parce que le défaut de l’OM de l’an dernier, c’était de prendre des buts contre n’importe qui, à n’importe quel moment. J’ai été longtemps inquiet par le recrutement parce que je ne les voyais pas arriver ces défenseurs, à part Facundo Medina. Et par bonheur, les Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri arrivent juste à la fin. Et ça te change ton équipe. Emerson, depuis qu’il est arrivé, il est énorme. »

De Zerbi face à ses responsabilités

Pour Di Meco, cette saison ne laisse plus de place aux excuses pour Roberto De Zerbi. « C’est pour ça qu’il y aura l’objectif de la place, d’être le plus longtemps possible derrière Paris, ça va être important pour les supporters, rêver le plus longtemps possible. Mais on sera obligés de juger la qualité du jeu de l’Olympique de Marseille, parce que De Zerbi n’a plus d’excuse. L’an dernier, il en avait. Il n’avait pas choisi ses joueurs et il avait été obligé de changer son système. Mais cette année, il a tout ce qu’il faut, notamment défensivement. »

Avec un effectif renforcé, notamment derrière, et un entraîneur désormais maître de ses choix, l’OM devra prouver qu’il peut enfin jouer les premiers rôles en Ligue 1 et se rapprocher d’un PSG toujours favori mais potentiellement vulnérable.

