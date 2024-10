OM : Pour Djellit, les Marseillais envoient un message au PSG avant le Classique !

En prenant les 3 points ce week-end face à Montpellier, l’Olympique de Marseille fait le plein de confiance avant de recevoir le PSG au Vélodrome. Pour Nabil Djellit, un message est envoyé aux Parisiens !

L’OM revient à 3 points du PSG avec cette victoire face à Montpellier avant d’affronter les Parisiens au Vélodrome ce week-end. Pour le journaliste Nabil Djellit, cette victoire sur un score fleuve de 5-0 est clairement un « message » envoyé au PSG avant la prochaine rencontre. En cas de victoire des Olympiens contre les hommes de Luis Enrique, ils reviendraient au même nombre de points et mettraient la pression pour la course au titre avec l’AS Monaco.

L’OM a envoyé un message au PSG… #MHSCOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 20, 2024

La réaction de l’attaquant marseillais Elye Wahi au micro de DAZN au terme de la rencontre :

« C’est vrai qu’aujourd’hui c’était un moment très spécial pour moi mais j’ai réussi à faire abstraction du contexte et cette victoire va nous faire du bien avant le match de la semaine prochaine contre Paris. Tout est réuni pour que l’on continue sur cette lancée en tout cas. J’espère moi aussi continuer comme ça. On va savourer cette victoire et bien travailler cette semaine pour préparer ce match, » a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM Elye Wahi qui a inscrit ce soir son deuxième but de la saison.

La réaction de l’attaquant marseillais Mason Greenwood au micro de DAZN au terme de la rencontre :

« Je suis très content avec ce but et c’est une superbe performance d’équipe aujourd’hui. Même si on a eu beaucoup de joueurs en sélection on a réussi à bien se préparer et c’est très bien. Il faut maintenant que l’on se concentre sur le match face à Paris. J’espère que ce sera un super match face au PSG et que l’on réussira à faire aussi bien que ce soir, » a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM Mason Greenwood qui a inscrit ce soir son sixième but de la saison.

