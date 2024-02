OM: pour Kondogbia, il ne faut pas « surjouer » face à Brest

L’Olympique de Marseille se déplacera à Brest en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi, Geoffrey Kondogbia a indiqué l’importance de cette rencontre, sans vouloir la « surjouer ».

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Brest, Geoffrey Kondogbia a indiqué l’importance de cette rencontre, sans toutefois vouloir « surjouer ».

A LIRE AUSSI: OM: Gattuso confirme 4 absents et un cadre incertain face à Brest !

« La rencontre face à Brest est importante, il ne faut pas surjouer »

#Kondogbia: « On doit enchaîner et ne pas rester sur un résultat qui nous a déplu. On est des compétiteurs. La rencontre face à Brest est importante, il ne faut pas surjouer et connaître les points faibles ainsi que les points forts. Le terrain reste le plus important. » #SB29OM… pic.twitter.com/zBfCsKLPMx — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2024

« Je ne suis pas une personne qui est inquiète par nature. On a encore des choses à jouer, l’espoir est important. Je suis rempli de confiance, a affirmé Kondogbia. On est conscient des aspects à améliorer. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. On doit enchaîner et ne pas rester sur un résultat qui nous a déplu. On est des compétiteurs. La rencontre face à Brest est importante, il ne faut pas surjouer et connaître les points faibles ainsi que les points forts. Le terrain reste le plus important », a-t-il ajouté.

#Kondogbia: « Je ne suis pas une personne qui est inquiète par nature. On a encore des choses à jouer, l’espoir est important. Je suis rempli de confiance. On est conscient des aspects à améliorer. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. » #SB29OM #liveFCM… pic.twitter.com/FxiQm7zEOR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2024

A LIRE AUSSI: OM: quel onze face à Brest ?