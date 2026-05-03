OM : Pour Nabil Djellit le couperet est tombé pour Beye, mais ce n’est pas le pire…

Corrigé sèchement à Nantes (3-0), l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. Sur les réseaux sociaux, le journaliste de France Football Nabil Djellit a vivement réagi, pointant autant la performance sportive que la direction du club.

Une défaite dramatique pour l’OM

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Battu 3-0 par le FC Nantes, l’Olympique de Marseille a livré une prestation très en dessous des attentes. Dominés dans l’engagement comme dans le jeu, les Marseillais ont affiché des lacunes défensives et un manque de réaction préoccupant. Ce revers intervient dans un contexte déjà tendu autour du club, où les résultats peinent à suivre les ambitions affichées.

Dans le même temps, la comparaison avec le Paris Saint-Germain, performant sur la scène européenne face au Bayern Munich, accentue le contraste entre les deux locomotives du football français. Une situation qui alimente les critiques autour du projet sportif marseillais.

Nabil Djellit charge dirigeants et projet sportif

Sur son compte X, Nabil Djellit n’a pas mâché ses mots après la rencontre. « L’OM joue contre le Brésil ? Dans la même semaine le PSG est à un niveau stratosphérique contre le Bayern alors que l’OM se fait jongler comme jamais par une équipe quasiment en L2 et en vacances… Beye n’aura pas renversé la table avec l’OM. Il a sa part dans l’échec, et va partir. Mais le pire dans ce cycle c’est bien le cinéma vendu par les dirigeants depuis plus de 2 ans. J’ai de la peine pour les fans de l’OM. Ils méritent un projet respectueux de leur identité ».

Beye n’aura pas renversé la table avec l’OM. Il a sa part dans l’echec, et va partir. Mais le pire dans ce cycle c’est bien le cinéma vendu par les dirigeants depuis + de 2 ans. J’ai de la peine pour les fans de l’OM. Ils méritent un projet respectueux de leur identité #FCNOM pic.twitter.com/643DkL5l8D — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 2, 2026



Ces propos mettent en lumière une double critique : la gestion sportive actuelle et la stratégie globale du club depuis plusieurs saisons. Le journaliste insiste notamment sur le décalage entre les promesses des dirigeants et la réalité observée sur le terrain.

Cette nouvelle sortie médiatique illustre le climat de défiance qui entoure l’OM, alors que les supporters attendent des réponses concrètes après cette nouvelle contre-performance en Ligue 1.