OM : Pour Riolo, “si devant Greenwood arrive à garder la régularité…”

L’Olympique de Marseille continue de faire parler de lui après un début de saison convaincant en Ligue 1. Actuellement en tête du championnat, le club entraîné par Roberto De Zerbi impressionne par sa solidité collective et la forme étincelante de Mason Greenwood, meilleur buteur olympien. Sur les ondes de RMC, dans l’émission After Foot, Daniel Riolo a livré son analyse sur la dynamique marseillaise et sur la possibilité d’un véritable duel avec le Paris Saint-Germain.

Riolo tempère mais croit à un écart réduit avec le PSG

Connu pour ses opinions tranchées, Daniel Riolo a tenu à calmer les ardeurs tout en soulignant les progrès marseillais. « Personne ne va prendre le risque de dire que l’OM va être champion. Très honnêtement, sur ce qu’on voit, sur la qualité de l’effectif, sur les joueurs leaders, sur le dossier de la défense qui a été géré parfaitement, et si devant (Mason) Greenwood arrive à garder la régularité, faire les efforts qu’il faut pour l’équipe, ils ont les moyens de lutter longtemps avec le PSG pour le titre », a expliqué le journaliste.

🔵⚪️ @DanielRiolo: “Avec ce que l’on voit à l’OM, une équipe qui joue bien, un bon recrutement, une très bonne défense, oui, ils ont les moyens de lutter longtemps avec le PSG pour le titre. J’ai vraiment du mal à imaginer qu’il y aura 15 points d’écart cette saison” pic.twitter.com/BlmNeeuxfG — After Foot RMC (@AfterRMC) October 20, 2025

Une déclaration qui reflète la montée en puissance du club phocéen, plus constant cette saison et beaucoup mieux structuré défensivement. Sous la houlette de De Zerbi, l’OM a trouvé un équilibre entre solidité et créativité, deux aspects qui avaient souvent fait défaut l’an passé.

Riolo va même plus loin dans son analyse : « Si je dois me mouiller, j’ai vraiment du mal à imaginer qu’ils prennent 15 points d’écart cette saison. Cela me surprendrait qu’ils retombent dans leurs travers », avant de conclure : « Ils ne jouent que deux fois contre le PSG. Ils en ont gagné un. Si tant est qu’ils perdent le prochain, il n’y a que trois points d’écart. »

Pour le consultant de RMC, l’écart entre l’OM et le PSG pourrait donc être bien plus serré que lors du précédent exercice. De quoi nourrir l’espoir d’une véritable lutte pour le titre de champion de France, un scénario que les supporters marseillais n’osent plus juger impossible.