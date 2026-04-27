OM : Pour Walid Acherchour Marseille fait trop de “dingueries”, c’est terminé !

Après le nul concédé face à Nice (1-1), l’Olympique de Marseille voit ses espoirs de podium sérieusement compromis. Sur RMC, le consultant Walid Acherchour s’est montré très pessimiste quant aux chances olympiennes de finir dans le top 3.

Une dynamique inquiétante pour l’OM

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L’Olympique de Marseille continue de caler dans ce sprint final de Ligue 1. Dimanche soir, les hommes du club phocéen ont encore laissé filer des points précieux face à OGC Nice (1-1), confirmant une série négative préoccupante. Avec seulement un point pris sur les dernières journées, l’OM s’éloigne du podium.

Cette contre-performance s’inscrit dans une dynamique fragile : trois défaites et un nul sur les cinq dernières rencontres de championnat. Une série qui fragilise clairement les ambitions européennes du club, alors que la lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions reste intense avec plusieurs concurrents directs.

Walid Acherchour ne croit plus au podium

Consultant sur RMC, Walid Acherchour n’a pas caché son scepticisme quant aux chances de l’OM : « Quatre points de différence, trois matchs. Il y a des confrontations directes entre Lyon et Rennes et Lille et Monaco, mais il faudrait déjà que l’OM enchaîne un résultat positif, parce qu’ils ont perdu contre Lorient et ils viennent de perdre contre Nice (sic). Donc déjà il faudra regarder l’Olympique de Marseille, et si l’Olympique de Marseille fait trois sur trois, ce que je n’imagine pas ce soir au vu de la dynamique… »

Le consultant insiste sur les lacunes actuelles du club, qu’il juge profondes : « L’OM peut jouer Rodez en ce moment, ils feront une cagade sur la fin de match. Ils feront une dinguerie. Donc aujourd’hui, l’OM n’a aucune certitude. Pour moi, ce soir, la Ligue des Champions c’est terminé »

Ces propos traduisent un constat partagé par de nombreux observateurs : l’OM manque de constance et de solidité dans les moments clés. À trois journées de la fin, le club marseillais semble désormais davantage concerné par une qualification en Ligue Europa que par un retour sur le podium.