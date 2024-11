OM : Pourquoi Campos n’aura pas de sanction comme Benatia

RMC expliquait dans un article ce dimanche la raison pour laquelle Luis Campos, directeur sportif du PSG, ne risque pas de sanction comme Mehdi Benatia.

Après un gros coup de gueule auprès de l’arbitre, Mehdi Benatia a écopé d’une suspension et d’un torrent médiatique après le match face à Lyon. Luis Campos a fait le même type de prise de parole lors de la rencontre face au RC Lens. Seulement, l’arbitre de la rencontre ne l’a pas mis dans son rapport. Il ne risque donc pas de sanction. RMC expliquait ce samedi la raison : Campos ne s’en est pas pris à un officiel, soit un arbitre et n’a pas tenu de propos jugés « insultants ».

A LIRE AUSSI : OM – De Zerbi : « On a des difficultés, mais on est deuxième ! »

🔴 Luis Campos ne risquerait aucune sanction pour le moment après son coup de sang à la mi-temps de PSG-Lens hier soir, malgré le fait que les délégués aient revu les images. Cela pour deux raisons : le directeur sportif portugais n’a pas tenu de propos insultants et ne s’en est… pic.twitter.com/iwPcZI3Rhg — Footballogue (@Footballogue) November 3, 2024

Benatia ? En aucun cas cela ne mérite autant !

Sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la sanction infligée à Mehdi Benaita, il l’a juge bien trop sévère. « En aucun cas cela ne mérite autant. Il faut déjà avoir un casier quand tu te présentes devant la commission, mais Benatia vient juste d’arriver dans notre championnat. Je ne crois pas à la théorie du manque de respect (envers l’arbitre, ndlr), mais moi, j’aurais mis un match, pas plus. 3 matchs fermes et 3 matchs avec sursis, c’est trop ».

Dans L’Équipe, Sébastien Deneux, président de la Commission de Discipline, s’est exprimé sur la sanction infligé à Mehdi Benatia : « La Commission considère que les propos tenus par Mr Benatia sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés et, en fin de match, blessants. Ils tendent à remettre en cause l’intégrité de Mr Bastien et de manière diffuse le traitement à charge supposé de son club, alors que Mr Benatia incarne une figure importante de l’OM. Il a donc engagé ainsi sa responsabilité pour avoir à deux reprises, au cours de la même soirée, enfreint le règlement disciplinaire et la charte de l’éthique, même s’il convient aussi de tenir compte de son casier disciplinaire vierge de toute sanction. »