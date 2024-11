Au micro de DAZN, Roberto De Zerbi a livré sa réaction après la précieuse victoire de l’OM contre Nantes (1-2) ce dimanche, lors de la 10e journée de Ligue 1. À l’issue d’un match disputé, l’entraîneur marseillais a salué la performance de ses joueurs et leur capacité à rebondir après une semaine difficile marquée par la défaite contre Paris.

« On a fait 40 très bonnes premières minutes en première période, on a vraiment bien joué. Puis on a pris un but stupide, on a été surpris. En seconde période, on n’a pas aussi bien joué qu’en première mi-temps. Cette semaine a été très difficile, nous avons vraiment souffert après la défaite contre Paris, et c’était important de répondre ce soir. Mais je ne suis pas encore satisfait du jeu, on doit être encore plus performants sur le terrain. On veut vraiment continuer à progresser. Neal Maupay a fait un grand match, mais Elie Wahi est aussi un excellent joueur qui nous sera très utile. Nous sommes deuxièmes au classement, et il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il me semble que l’OM est bien positionné. Nous avons des difficultés, notamment au Vélodrome, nous le savons, mais ce soir nous sommes deuxièmes, » a déclaré l’entraîneur de l’OM, » a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM.

