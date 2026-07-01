OM : pourquoi l’arrivée de Bruno Genesio a mis autant de temps à se concrétiser

L’OM tient enfin son nouvel entraîneur. Après plusieurs semaines d’attente, Bruno Genesio va prendre les commandes du club marseillais à quelques jours seulement de la reprise de l’entraînement, un calendrier retardé par plusieurs dossiers extra-sportifs majeurs et les derniers ajustements contractuels.

Les dossiers UEFA et DNCG ont retardé la nomination de Bruno Genesio

Le feuilleton touche à sa fin. Début juin, l’OM avait déjà largement avancé dans les discussions avec Bruno Genesio, mais plusieurs incertitudes empêchaient encore la finalisation de l’accord. Le principal frein concernait la situation du club devant l’UEFA et la DNCG, deux échéances déterminantes pour l’avenir sportif et financier de l’Olympique de Marseille.

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Le 17 juin, le club a obtenu une réponse importante de l’instance européenne. L’OM n’a pas été exclu de la Ligue Europa mais devra s’acquitter d’une amende de 10 millions d’euros tout en respectant l’obligation de terminer son mercato avec une balance positive entre achats et ventes. Cette décision a levé l’un des principaux doutes qui entouraient l’arrivée de Bruno Genesio, dans un contexte où la visibilité sportive du club restait encore limitée.

Une fois cette incertitude dissipée, les derniers échanges entre Bruno Genesio et le directeur sportif Grégory Lorenzi ont permis d’aboutir à un accord total en fin de semaine dernière. L’ancien entraîneur de Lille s’est engagé pour deux saisons et sera accompagné de Jérémie Bréchet, Dimitri Farbos, Nicolas Dehon et Thomas Choinard, un staff avec lequel il a déjà travaillé lors de ses précédentes expériences.

La fin de l’ère Habib Beye avant le début d’un nouveau cycle

Avant d’officialiser son nouvel entraîneur, l’OM devait également régler la situation de Habib Beye. Arrivé en février dernier avec un contrat courant jusqu’en 2027, l’ancien international sénégalais n’aura finalement dirigé l’équipe que durant quatre mois.

Selon les informations de L’Équipe, son avenir ne faisait plus réellement débat en interne. Les objectifs fixés par le propriétaire Frank McCourt — remporter la Coupe de France et terminer sur le podium de Ligue 1 — n’ont pas été atteints. Cinquième du championnat, Habib Beye a pourtant continué à préparer la reprise du groupe tout au long du mois de juin, en transmettant notamment son programme de préparation estivale à la direction.

Une fois l’accord trouvé avec Bruno Genesio, l’OM a engagé les démarches pour mettre fin au contrat de Habib Beye. Le club a officialisé ce mardi son départ dans un communiqué : « L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs voeux pour la suite de sa carrière. »

Derrière cette séparation se cache toutefois un désaccord entre les deux parties concernant l’indemnité de départ. Malgré cette divergence, les dirigeants marseillais ont choisi d’accélérer le calendrier afin que Bruno Genesio puisse être présent dès la reprise de l’entraînement, programmée le 6 juillet.

Le nouveau technicien héritera d’un effectif appelé à évoluer durant l’été. Sous les contraintes imposées par l’UEFA et la DNCG, l’OM devra d’abord réaliser des ventes afin d’assainir ses finances avant d’avancer sur ses priorités de recrutement. L’arrivée de Bruno Genesio marque ainsi le lancement officiel d’un nouveau chantier sportif, dans un contexte où la gestion du mercato sera aussi déterminante que les résultats sur le terrain.