OM : Pourquoi le président Eyraud a disparu médiatiquement ?

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, celui de Villas-Boas semblait inéluctable l’été dernier. Le coach portugais est finalement resté à l’OM et dispose aujourd’hui du pouvoir sportif, le président Eyraud à lui pris du recul…

Actuellement dans la tempête suite aux quatre défaites accumulées cette saison en Ligue des Champions, l’OM n’a qu’un seul interlocuteur face à la presse : André Villas-Boas. Le nouveau directeur sportif Pablo Longoria se fait discret et le président Eyraud a presque disparu des radars médiatiques. JHE n’a pas forcément la cote auprès du vestiaire marseillais, coach compris, ni auprès des supporters marseillais. Le journal l’Equipe expliquait hier qu’AVB avait voulu « les pleins pouvoirs sportifs et Eyraud le laisse donc se dépatouiller seul. » Jacques-Henri Eyraud a pris du recul…

Villas-Boas a les pleins pouvoirs sportifs

Le quotidien sportif confirme que l’actuel président de l’OM vit la plupart du temps à Paris. Ce dernier ne s’affiche que pour parler des à côtés de l’OM. Le nouveau label de rap ou encore les actions de l’OM Fondation, l’e-sport et les derniers partenariats commerciaux restent ses sujets favoris. Sa dernière communication officielle concernait les reports des matches suite à de nombreux cas de Covid. Par contre, aucun commentaire sur le sportif et les résultats actuels. Il faut dire que la priorité de sa présidence depuis bientôt un an n’a rien à voir avec le terrain, mais plus avec l’aspect comptable…

McCourt met la pression sur Eyraud pour diminuer les pertes

Le club est touché de plein fouet, comme les autres clubs de Ligue 1, par la crise sanitaire et les mesure qui vont avec. De plus les incertitudes autour du paiement des droits TV n’arrangent rien. Pour autant, l’OM était déjà dans le rouge avant tous ces évènements. Les choix pris par le président Eyraud depuis sa prise de fonction ont créé cet abyssal déficit. L’Equipe rappelle que Franck McCourt ne peut pas se satisfaire de cette situation économique désastreuse. Ce dernier l’aurait « déjà rappelé à plusieurs reprises à Jacques-Henri Eyraud, le président, et aux directeurs qui se sont succédé à l’OM ces dernières années. Il se murmure qu’un rappel à l’ordre et aux priorités économiques aurait été effectué, récemment, en interne. » L’objectif est simple, vendre pour renflouer les caisses et faire baisser le train de vie du club. En un mot : l’austérité. Moins présent médiatiquement et sur les réseaux sociaux, JHE s’attelle donc à cette mission…

