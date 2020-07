OM : Après Bad Boys de Marseille, Eyraud se lâche sur un autre couplet de rap…

L’Équipe propose aujourd’hui un dossier consacré aux liens entre l’OM et le Rap. À cette occasion, le quotidien du sport s’est entretenu avec Jacques-Henri Eyraud…

À son arrivée au club, JHE avait fait part de son admiration pour IAM en déclamant notamment sur le plateau de La Provence, un couplet du titre d’Akhenaton (feat Fonky Family) Bad Boys de Marseille. Lorsque L’Équipe lui a demandé aujourd’hui de s’exprimer sur sa passion pour le rap, il a cité un autre titre de ce style musical encore plus fondateur…

« J’ai commencé avec Grand Master Flash »

« J’aime le rap, je n’ai pas besoin de coup de com’, je me fous de tout cela. J’aime ce style musical depuis les années 1980, il m’inspire. J’ai commencé avec Grand Master Flash. « Dont’ push me cuz I’m close to the edge, I’m trying not to lose my head, it’s like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. » (ne me pousse pas car je suis proche du bord, j’essaie juste de ne pas perdre la tête, c’est comme une jungle parfois, je me demande parfois comment je me retiendrai de ne pas couler.) C’est très adapté au monde du foot et à ce que vivent les dirigeants. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : L’Équipe